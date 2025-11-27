Uskoro isplata novembarskih penzija! Oglasio se PIO Fond: Evo ko prvi dobija novac

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje obaveštava svoje korisnike o datumima isplate penzija i ostalih prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja za novembar 2025. godine:

Penzionerima samostalnih delatnosti penzije za novembar biće uplaćene 2. decembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Poljoprivrednim i vojnim penzionerima penzije za novembar biće uplaćene 5. decembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Za penzionere iz kategorije zaposlenih isplata penzija za novembar biće 10. decembra na tekuće račune, a istog dana počeće isplata na kućne adrese i na šalterima isporučnih pošta.

Isplata penzija za novembar za penzionere Fonda PIO kojima je prebivalište u državama nastalim na prostoru bivše SFRJ počinje 10. decembra 2025. godine.

