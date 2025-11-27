VELIKE GUŽVE NA BATROVCIMA, FORMIRANA KOLONA VOZILA: Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na naplatnoj stanici Šid - OVO JE RAZLOG

Na auto-putu E-70 u smeru ka Batrovcima formirana je duga kolona teretnih vozila zbog zadržavanja na granici, a kamionski saobraćaj je obustavljen na naplatnoj stanici Šid.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da je na auto-putu E-70, u smeru ka Batrovcima, formirana kolona teretnih motornih vozila zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Batrovci.

Na naplatnoj stanici Šid obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Preduzeće "Putevi Srbije" navelo je da će javnost biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

