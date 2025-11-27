AKTUELNO

Društvo

VELIKE GUŽVE NA BATROVCIMA, FORMIRANA KOLONA VOZILA: Obustavljen saobraćaj za teretna vozila na naplatnoj stanici Šid - OVO JE RAZLOG

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug/Nikola Anđić ||

Na auto-putu E-70 u smeru ka Batrovcima formirana je duga kolona teretnih vozila zbog zadržavanja na granici, a kamionski saobraćaj je obustavljen na naplatnoj stanici Šid.

Javno preduzeće "Putevi Srbije" saopštilo je danas da je na auto-putu E-70, u smeru ka Batrovcima, formirana kolona teretnih motornih vozila zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Batrovci.

Na naplatnoj stanici Šid obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila.

Preduzeće "Putevi Srbije" navelo je da će javnost biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.

Autor: A.A.

#Batrovci

#Putevi Srbije

#gužva

#kolona

#vozila

POVEZANE VESTI

Društvo

NA BATROVCIMA KILOMETARSKA KOLONA, NA NAPLATNOJ STANICI OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ Kolaps na graničnim prelazima! Evo o čemu je reč

Društvo

OBUSTAVLJEN SAOBRAĆAJ ZA TERETNA VOZILA: Na naplatnoj stanici Dimitrovgrad duge kolone zbog zastoja na granici

Društvo

KAMIONI ČEKAJU SATIMA DA IZAĐU IZ ZEMLJE - Na naplatnoj stanici Šid obustavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila

Hronika

Potpuno obustavljen saobraćaj na auto-putu kod Stare Pazove: Gori kamion, vozila stoje, kolone ogromne

Društvo

AMSS: Saobraćaj umeren, zadržavanja na granici za teretna vozila

Hronika

SUDAR NA AUTO-PUTU KOD ŠIMANOVACA: Ogromne gužve, kolona duga 3 kilometra!