Mučnina, slabost, dijareja: Stomačni virusi haraju kolektivima! Pedijatri savetuju OVO

Stomačni virusi haraju u kolektivima širom Srbije, te se kod dece javlja dijareja, mučnina, opšta slabost, u ređim slučajevima može se javiti i povraćanje kao i povišena temperatura.

Pedijatar dr Dejan Jonev kaže da se od simptoma može javiti i glavobolja, pospanost, ređe povraćanje i slaba temperatura do 38.5.

- Ima slučajeva gde se jave deca sa stomačnim i respiratornim virusom u isto vreme, zapušen nos, kašalj i dijareja, a ponekada se jave deca sa stomačnim virusom i ospama po trupu i leđima - kaže dr Jonev za Telegraf.rs.

Dr Jonev podvlači značaj kolektiva, gde se infekcije najčešće dobijaju, zbog toga ističe da je izuzetno važno da se zaražena osoba izoluje, "da dete ne ide u vrtić, školu, da odrasli ne idu na posao".

- Lečenje je simptomatsko, propisuje se probiotik, po potrebi lek za temperaturu. Savetujemo povećan unos tečnosti, posebno ako oboleli imaju obilne i jako retke stolice ili povraćanje. Preporučujem da u ovom nekom vremenu ljudi piju probiotike od sad do proleća, probiotik jača imunitet i reguliše crevnu floru. 70% našeg imuniteta je u crevima. Takođe, raznovrsna ishrana je važna - kaže doktor Jonev.

Dr Saša Milićević objašnjava za Telegraf.rs da su trenutno najprisutniji roto, adeno i noravirusi. On dodaje da, iako "ima bakterija koji daju slične tegobe, dolazi i do trovanja hranom, a neki respiratorni virusi mogu izazvati iste ove simptome", najviše je reč o stomačnim virusima.

Virusi se lako šire

Ovi virusi se veoma lako šire, te dr Milićević upozorava da su "ovi virusi lako zarazni, ređe kapljično, a najčešće dodirom".

- Deca se igraju igračkama u vrtićima, pa sa njih pokupe viruse, ali može da bude i neverovatnije, možemo da pokupimo virus i sa mokrog peškira, vodokotlića kad pustimo vodu, pa čak i sa rukohvata i dugmeta u liftu - objasnio je.

Dr Milićević ističe da je važno da tečnost bude bogata elektrolitima i da ne treba dopustiti da dete dehidrira.

- Jako je važno kada imate stomačni virus da pijete tečnosti, posebno one bogate elektrolitima i mineralima, posebno je važno to davati deci i bebama jer oni jako lako dehidriraju - objasnio je.

Bolest traje 3-5 dana, ali zbog lakog širenja u porodici, neretko se dešava da se porodica ponovo zarazi drugim sojem.

- Preventivno uzimanje probiotika jer su oni odlični za građenje imuniteta i za regulaciju crevne flore. Zato nikako ne treba koristiti antibiotike, oni prave haos u crevima. Takođe je jako bitno da dovoljno spavamo - zaključio je Milićević.

Od ostalih preventivnih mera, dr Milićević ističe da je vakcina protiv roto virusa vrlo dobra, ali ona ne važi za adeno viruse, a uz pranje ruku, preporučuje i da bacite maramicu čim je iskoristite, poželjno u WC šolju ili kantu sa poklopcem, i da se izolujete, virusi su jako rašireni u kolektivima, posebno sada jer su deca više u zatvorenom zbog vremena, a tu se lakše šire virusi, poručuje pedijatar.

Autor: Marija Radić