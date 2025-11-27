AKTUELNO

MILOŠ VELIKI ZAVEJAN! SNEG PADA ŠIROM SRBIJE: Saobraćaj otežan na ovim putnim pravcima, oglasio se RHMZ i otkrio koji delovi su na udaru (VIDEO)

Snežne padavine koje su zahvatile pojedine delove Srbije, a koje je prethodno najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ), otežavaju odvijanje saobraćaja na više putnih pravaca.

Naime, kako se vidi na snimcima na Instagram stranici 192, saobraćaj na Zlatiboru odvja se otežano usled snega.

Takođe, vozači prijavljuju da je na auto-putu Miloš Veliki kod Brđana napadala velika količina snega.

Put ka Divčibarama potpuno je zavejan.

Vozačima se savetuje dodatni oprez i prilagođavanje brzine uslovima na kolovozu.

Oglasio se RHMZ

U brdsko-planinskim krajevima, kao i u nižim predelima jugozapadne i južne Srbije sneg uz formiranje/ povećanje visine snežnog pokrivača. U ostalim predelima očekuju se kiša i susnežica, a tokom večeri i noći i sneg.

U oblasti Homolja, kao i u drugim višim predelima na istoku i jugoistoku zemlje očekuje se kiša koja će se lediti na tlu.

U Beogradu oblačno, tokom večeri i noći ponovo sa susnežicom i snegom, u nižim delovima grada i kišom, najavio je RHMZ.

Najava za naredne dane

Sutra oblačno i hladno sa slabim snegom, u nižim predelima severne, istočne i jugoistočne Srbije i sa kišom i susnežicom, dok se u oblasti Homoljskih planina i u višim planinskim predelima jugoistočne Srbije očekuje i ledena kiša. Padavine će uglavnom biti slabe, a nešto veća količina padavina očekuje se samo na istoku i jugoistoku Srbije. Vetar slab i umeren severozapadni. Dnevna temperatura bez većeg kolebanja od 0 do 3 °C, a na istoku zemlje i u Banatu od 4 do 6 °C, najavio je RHMZ.

U subotu oblačno, pre podne sa padavinama: u nižim predelima sa kišom i susnežicom, kratkotrajno i snegom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom uz manje povećanje visine snežnog pokrivača i to posebno na jugozapadu i zapadu zemlje. Posle podne prestanak padavina.

Od nedelje suvo sa dužim sunčanim intervalima i postepeno toplije, osim u mestima gde će se jutarnja magla zadržati veći deo dana, stoji u najavi RHMZ.

Ovakvom početku decembra se malo ko nadao: Mnogi će se obradovati, a evo šta nas čeka

