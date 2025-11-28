Oglasio se Batut: Više od 6.200 slučajeva oboljenja sličnih gripu, objavili KRITIČNE BROJKE!

Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" saopštio je danas da su na teritoriji Srbije od 17. do 23. novembra zabeležena 6.287 slučajeva oboljenja slična gripu i da je to za 11,2 odsto slučajeva više u odnosu na prethodnu nedelju

Batut navodi da je najveći broj obolelih u uzrasnoj grupi do četiri godine, a zatim u grupi od pet do 14 godina.

Broj slučajeva je u odnosu na isti period prethodne sezone niži za 7,9 odsto, a registrovani slučajevi su sa incidencijom od 94,34 na 100.000 stanovnika.

Laboratorijski su dokazani virusi gripa tip A(H1)pdm09, AH3, B i A (netipizirani).

Batut navodi da pokazatelji geografske raširenosti ukazuju da se detektuju sporadični, laboratorijski potvrđeni slučajevi, kao i da je intenzitet kliničke aktivnosti na osnovnom nivou, odnosno ispod definisanog epidemijskog praga, kao i da je trend incidencije rastući.

Od početka sezone nadzora 2025/2026. u Srbiji, zaključno sa 47. izveštajnom nedeljom, laboratorijski su potvrđeni slučajevi infekcije virusom gripa sa teritorija Zlatiborskog, Južnobanatskog, Sremskog, Kolubarskog okruga, grada Beograda, Pomoravskog, Južnobačkog, Topličkog, Nišavskog, Zaječarskog, Mačvanskog i Severnobačkog okruga.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026. započeo je 29. septembra nedeljnim praćenjem i izveštavanjem.

U toku 46. izveštajne nedelje su potvrđeni laboratorijski slučajevi infekcije virusom gripa tip AH3, A netipizirani, A(H1)pdm09 sa teritorija Nišavskog, Kolubarskog, Mačvanskog, Zaječarskog i Severnobačkog okruga.

Kako navodi Batut, u toku 46. izveštajne nedelje, prema podacima sentinelnog nadzora nad akutnim respiratornim infekcijama registrovano je ukupno 10.402 slučaja akutne respiratorne infekcije (ARI).

Batut navodi da su što se tiče, epidemiološke situacije u zemljama Evropske unije, oboljenja slična gripu prisutna u 32 zemalja, a u Bugarskoj, Irskoj i Kazahstanu su oboljenja slična gripu sa intenzitetom srednjeg ili visokog nivoa.

