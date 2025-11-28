AKTUELNO

USPEŠNO ZAVRŠENI RADOVI, OTVARA SE KLJUČNI PRAVAC Pušta se u rad teretni saobraćaj na mostu Mali Zvornik-Karakaj, evo i kog datuma

Uprava granične policije Ministarstva unutrašnjih poslova obavestila je javnost da su uspešno završeni radovi na sanaciji mosta preko reke Drine, na prelazu Mali Zvornik - Karakaj.

Kao rezultat, teretni saobraćaj za vozila ukupne mase veće od 5 tona biće ponovo uspostavljen u punom kapacitetu preko Graničnog prelaza Mali Zvornik (Novi most) – Karakaj. Normalizacija saobraćaja stupa na snagu u ponedeljak, 2. decembra 2025. godine, od 6 časova.

Istovremeno, teretni saobraćaj koji je privremeno bio preusmeren preko Graničnog prelaza Trbušnica, biće obustavljen od navedenog termina.

Ova normalizacija će značajno olakšati kretanje teretnih vozila i robnu razmenu na tom delu granice sa Bosnom i Hercegovinom, nakon perioda sanacije mostovske konstrukcije.

