Oglasili se iz ministarstva prosvete: Ovi datumi su ključni za učenike

Učenici koji pohađaju osmi razred od 1. decembra će moći da prijave jedan od pet ponuđenih predmeta koji žele da polažu na trećem testu u sklopu završnog maturskog ispita.

Prijave će biti otvorene do 30. decembra, a mogu se izvršiti u školama ili na portalu Moja srednja škola.

Milan Pašić, pomoćnik ministarstva prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje rekao je da je moguće predmet odabrati i pisanim putem u školi, a u ponudi su predmeti biologija, geografija, istorija, fizika i hemija. Podsetio je i da će se odabrani predmet raditi kao treći test na završnom ispitu.

- Od 19. januara do 23. januara 2026. godine učenici mogu proveriti svoj izbor na portalu Moja srednja škola ili neposredno u školi. Ukoliko se predomisle, odnosne žele da promene predmet koji će polagati na trećem testu to mogu da urade 28. i 29. januara 2026. godine - rekao je Pašić.

Kako dodaje, probni ispit biće održan 27. i 28. marta 2026. godine. Nakon toga, učenici će moći još jednom da promene predmet koji su prijavili za treći test i donesu konačnu odluku.

- Nakon toga, više neće biti dozvoljeno menjanje predmeta koje će učenik polagati na završnom ispitu kao treći test - rekao je Pašić.

Završni ispit za školsku 2025/2026. godinu planiran je 15, 16. i 17. juna 2026. godine.

- Najveći broj učenika tokom prošle godine kao treći test izabrao je da polaže geografiju (46 odsto), biologiju (31 odsto), istoriju je polagalo devet odsto, a hemiju i fiziku po sedam odsto učenika -rekao je Pašić.

Autor: A.A.