Mladen Mijatović otkriva: Evo kako funkcioniše Help tim uređaj koji vam šalje pomoć za nekoliko sekundi! (FOTO+VIDEO)

U Srbiji postoji Help tim uređaj, koji nudi najjednostavniji i najbrži način za pozivanje pomoći osiguravajućim korisnicima, a pokrivenost je sedam dana u nedelji 24 časa dnevno.

Novinar televizije Pink Mladen Mijatović, istražio je kako funkcioniše Help tim sistem za podršku građanima.

Ovaj sistem je, kako kaže, namenjen prvenstveno zdravstvenim problemima, ali i u svim ostalim kritičnim situacijama, a funkcioniše jednostavnim klikom na uređaj koji korisnik ima kod sebe.

Ostvarivanjem poziva Call centar automatski u realnom vremenu ima trenutne GPS koordinate korisnika i ostale neophodne elemente za reakciju.

Korisnik plaća 1200 dinara mesečno korišćenje Help tim sistema. Uređaj se može poručiti preko sajta Helptim.rs ili na telefon 0800300308.

Autor: A.A.