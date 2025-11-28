AKTUELNO

Društvo

Mladen Mijatović otkriva: Evo kako funkcioniše Help tim uređaj koji vam šalje pomoć za nekoliko sekundi! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

U Srbiji postoji Help tim uređaj, koji nudi najjednostavniji i najbrži način za pozivanje pomoći osiguravajućim korisnicima, a pokrivenost je sedam dana u nedelji 24 časa dnevno.

Novinar televizije Pink Mladen Mijatović, istražio je kako funkcioniše Help tim sistem za podršku građanima.

Foto: TV Pink Printscreen

Ovaj sistem je, kako kaže, namenjen prvenstveno zdravstvenim problemima, ali i u svim ostalim kritičnim situacijama, a funkcioniše jednostavnim klikom na uređaj koji korisnik ima kod sebe.

Foto: TV Pink Printscreen

Ostvarivanjem poziva Call centar automatski u realnom vremenu ima trenutne GPS koordinate korisnika i ostale neophodne elemente za reakciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Korisnik plaća 1200 dinara mesečno korišćenje Help tim sistema. Uređaj se može poručiti preko sajta Helptim.rs ili na telefon 0800300308.

Autor: A.A.

#Help Tim

#Mladen Mijatović

#TV Pink

POVEZANE VESTI

Društvo

HELP TIM - Novi sistem medicinske podrške u Srbiji! Mitrović objavio sjajne vesti: Evo kako možete pomoći najbližima u nevolji (VIDEO)

Hronika

GRAĐANI, OPREZ! Srbijom kruže LAŽNE NOVČANICE - Mladen Mijatović otkriva kako da razlikujete original od FALSIFIKATA (FOTO+VIDEO)

Ostali sportovi

NEVEROVATNO! Atletičar iz Ugande oborio svetski rekord u polumaratonu za čak 48 sekundi!

Lifestyle

‘Seks sam imala i po 3 puta dnevno tokom sedam dana i evo šta mi se na kraju desilo’

Lifestyle

Ovo je recept za zvanično najbrže mafine: Nakon ovog vam više neće pasti na pamet da ih spremate kao ranije

Društvo

Sjajne vesti! Bebi bum u Kragujevcu: Za 24 sata rođeno 7 beba!