VOZAČI, OPREZ! Kiša i sneg na glavnim magistralnim i regionalnim putevima: Oglasio se AMSS - kamioni satima čekaju na ovim graničnim prelazima

Auto moto savez Srbije (AMSS) je vozačima, zbog česte kiše i snega, savetovao da budu oprezni i da koristite glavne magistralne i regionalne puteve koji se redovno čiste.

U saopštenju je apelovao na vozače da koriste obaveznu zimsku opremu i da imaju dovoljnu količinu goriva u rezervoaru.

AMSS je naveo i da automobili, na graničim prelazima prolaze bez zadržavanja.

Dodao je da kamioni, na prelazu Batrovci sa Hrvatskom čekaju osam sati a u Šidu dva sata da izađu iz Srbije.

"Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila", piše u saopštenju.

Autor: A.A.