Zimski uslovi vožnje, ne krećite na put bez opreme: Teretna vozila se na izlazu na Batrovcima zadržavaju osam sati

Zbog snežnih padavina vozače su tokom noći pratili zimski uslovi vožnje, a koje će se, prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, nastaviti i tokom dana.

Formiranje poledice zbog hladnog vazduha i temperature koja je oko nultog podeljka stvara dodatnu opasnost za vreme vožnje, a zbog niske oblačnosti je i vidljivost smanjena, te zato na put ne treba kretati bez dobrih zimskih guma, upozoravaju iz AMSS-a.

Ukazuju i da treba koristiti glavne putne pravce jer su oni u prvom prioritetu zimskog održavanja, dok na drugom i trećem u zapadnim jugozapadnim i centralnim krajevima Srbije, a posebno na onim u planinskim područjima, može biti zaostalog ili ugaženog snega gde bi vožnja sa lancima ili drugim uređajima za povećanje trakcije bila bezbednija i sigurnija.

Vozače koji koriste puteve u istočnim krajevima Srbije, iz AMSS-a upozoravaju na opasnost od kiše koja se zbog hladnog vremena može lediti na kolovozu.

Nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila na izlazu na graničnom prelazu Batrovci zadržavaju osam sati.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na naplatnoj stanici Zmajevo, na naplati, zadržavanje vozila je 45 minuta, dok na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Autor: D.Bošković