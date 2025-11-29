MLADI PADAJU KAO POKOŠENI, 'TIHI UBICA' HARA SRBIJOM: Ova bolest je gora od infarkta, a često ne znamo da je imamo!

Poslednjih dana Hitna pomoć u Vranju suočava se sa pravom eksplozijom pacijenata koji završavaju sa infarktom – i to sve mlađih ljudi koji su do juče verovali da su potpuno zdravi. Ono što posebno brine lekare jeste činjenica da se paralelno širi i jedna druga, podmukla bolest koju s pravom nazivaju „tihi ubica“, jer napada bez upozorenja.

Kako je ranije za RTV Vranje ispričao dr Slađan Stanisavljević, načelnik Hitne pomoći, u samo nekoliko dana više muškaraca i žena između 40 i 50 godina hitno je prebačeno u Klinički centar Niš zbog akutnog infarkta.

„Najviše pacijenata ima ozbiljne srčane tegobe. U poslednje vreme gotovo da ne postoji dan da nekog ne transportujemo u Niš. Kolege su nam potvrdile da najveći broj pacijenata sa teškim srčanim problemima dolazi upravo iz Vranja. Najporaznije je što je čak 60 do 70 odsto njih formalno bilo potpuno zdravo, nikada se nisu lečili“, ističe Stanisavljević.

Stručnjaci upozoravaju da se uzrok ovakvog dramatičnog skoka krije u kombinaciji dugogodišnjeg zagađenja, posledica kovida koje i dalje prate populaciju, ali i nezdravih životnih navika – loše ishrane, pušenja, golemog stresa i manjka fizičke aktivnosti. Sve to ubrzava razvoj srčanih oboljenja, često bez ikakvih jasnih signala, sve dok ne dođe do fatalnog trenutka.

Aritmija – tihi ubica mladih

Dok se u javnosti sve češće govori o infarktima i moždanim udarima kod mladih, jedna opasna dijagnoza prolazi ispod radara. Reč je o aritmiji, upozorava dr Miroslav Tomović, gostujući na Blic televiziji.

Aritmija, kaže on, pogađa i mlade i potpuno aktivne ljude koji izgledaju zdravo, a neretko se prvi put otkriva tek kada se javi ozbiljan problem.

„Kod mladih, zdravih osoba aritmije često nisu opasne. Ali ako se ponavljaju, obavezno se mora potražiti pomoć. Postoje aritmije koje su znak ozbiljnih srčanih oboljenja ili urođenih mana, pa prvi simptom bude upravo aritmija“, objašnjava dr Tomović.



Iako neke aritmije nastaju zbog stresa i anksioznosti, postoje jasni signali za uzbunu: ubrzan rad srca, osećaj preskakanja, nesvestica ili nagla slabost – tada je odlazak kod lekara hitan!

„Naizgled zdravi“ – nova rizična grupa

Dr Tomović ističe da se sve češće susreće sa pacijentima koji tvrde da su potpuno zdravi, a zapravo nose ozbiljan rizik.

„Dođe mlad sportista, EKG besprekoran, rutinski pregledi čisti. Ali onda otkrijemo da su otac i stric umrli mladi. Tek dodatnim analizama, često magnetnom rezonancom, utvrdimo da postoji skriveni problem“, kaže on.

Loše navike – put ka srčanom udaru

Iako su bolesti srca nekada bile mahom rezervisane za starije, danas sve više mladih završava sa teškim kardiovaskularnim dijagnozama. Genetika se ne može menjati, ali stil života može.

„Ako se javi jak, nepoznat bol u grudima – to je alarm! Ne sme da se trpi, već odmah moramo reagovati“, upozorava dr Tomović. Dodaje da se visok krvni pritisak može držati pod kontrolom uz terapiju i promenu navika, čime se rizik značajno smanjuje.



Međutim, moderni život nosi svoju cenu: premalo kretanja, cigarete (uključujući sve vrste), neredovno spavanje, energetska pića, konstantan stres. Sve to razara krvne sudove i vodi u infarkt – čak i u dvadesetim i tridesetim godinama.

„Nažalost, primetili smo trend porasta infarkta kod jako mladih. To je posledica katastrofalnog načina života“, zaključuje on.

Autor: D.Bošković