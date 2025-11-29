AKTUELNO

Društvo

Vernici, ovo je sušina božićnog posta: Oglasio se Atanasije episkop mileševski i svima poslao važnu poruku

Izvor: Kurir, Foto: Burst ||

Arhiepiskop je istakao da Božić donosi svetlost, mir i blagostanje, te da post nije samo uzdržanje, već put ka unutrašnjem preobraženju

Manastir Mileševa, jedna od najvećih i najpoštovanijih pravoslavnih svetinja, dočekao je početak božićnog posta pod snegom, u miru koji kao da najavljuje dolazak najradosnijeg praznika. Iz ove vekovne svetinje vernicima se obratio arhiepiskop i mitropolit Atanasije, poručivši da je pred nama vreme duhovnog preobražaja i pripreme za Rođenje Hristovo.

Arhiepiskop je istakao da Božić donosi svetlost, mir i blagostanje, te da post nije samo uzdržanje, već put ka unutrašnjem preobraženju.

- Neka svuda zasija svetlost, neka zavlada mir i dobrota, pa ćemo svi biti srećni. Moramo da budemo nosioci svetlosti - poručio je Atanasije.

Naglasio je da se suština posta ogleda u "najvažnijem susretu - susretu sa Bogom", kojem svaki vernik treba da ide slobodnog srca i čistog uma.

- Mi hrišćani hodimo kroz vreme u svetom jevanđelskom poretku, kao deo jedne svete, saborne i apostolske Crkve. Za nas je važno da čuvamo predloženje i samopredavanje, jer smo u Crkvi Bogom prizvani i sabrani u zajedništvu Njegove volje - rekao je Atanasije.

Podsetio je i na 1700 godina neprekinutog ispovedanja vere, na put kojim su išli naši praoci.

- Kada se pripremamo za dolazak Hrista u svet, mi već sada upravljamo svoje molitve ka Njemu. To činimo jer želimo da se saobrazimo Njegovoj volji i da se iznutra obnovimo - poručio je Atanasije.

U nastavku obraćanja, arhiepiskop se osvrnuo na molitvu "Oče naš", nazvavši je "najskladnijom i najsavršenijom poukom o tome kako da se odnosimo prema Bogu, prema ljudima i prema celokupnoj Božjoj tvorenini".

- Ako bismo živeli ono što ova molitva nosi svet bi se ponovo vratio u sklad. Ratovi, razaranja i ljudska pohlepa ustupili bi mesto miru i zdravlju. Ako bismo prihvatili i primenili Hristovu nauku, ovaj svet bi ponovo postao mesto Božjeg poretka - zaključio je arhiepiskop Atanasije.

Autor: D.Bošković

