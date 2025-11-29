PRODUŽEN ROK ZA STUDENTSKE STIPENDIJE: Prijave se podnose do 12. decembra

Ministarstvo prosvete produžilo je rok za prijavu studenta za redovne studentske stipendije i kredite do 12. decembra , umesto ranije najavljenog 1. decembra.

Na konkurs se mogu prijaviti svi studenti koji ispunjavaju uslove koje predviđa Zakon o učeničkom i studentskom standardu, važeći pravilnici i objavljeni konkursi na sledećem linku: https://kreditistipendije.prosveta.gov.rs

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu studentskih kredita, u skladu sa zakonom, imaju studenti državnih faskulteta i visokih škola. Takođe, potrebno je i da su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog stepena, čije se školovanje finansira iz budžeta, imaju državljanstvo Srbije, nisu u radnom odnosu, prvi put su upisani u zimski semestar studija i imaju prebivalište na teritoriji Srbije.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prve godine osnovnih akademskih i osnovnih strukovnih studija (osnovnih studija) koji su prvi put upisali prvi semestar i studenti od II do V (i VI) godine osnovnih studija. O bližim uslovima i ko se može prijaviti na konkurs za dobijanje studentske stipendije ili kredita možete pronaći na sledećem linku: https://prosveta.gov.rs/skolski-i-studentski-zivot/stipendije/studentske-stipendije-i-krediti/

Svake školske godine, najmanje tri meseca pre početka školske godine raspisuje se Konkurs za dodelu studentskih kredita i stipendija. U proseku se, na godišnjem nivou prijavi oko 20.000 akademaca. Studentske stipendije se daju nepovratno, dok se studentski kredit vraća u slučaju da student ne ispuni uslove propisane konkursom.

Mesečni iznos studentske stipendije ili kredita je 13.000 dinara.

Autor: D.Bošković