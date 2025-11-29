MIONICA POD PUNIM NADZOROM: Na izborima angažovano čak 866 posmatrača - ni muva neće moći da proleti

Sutrašnji lokalni izbori u Mionici biće među najrigoroznije praćenim u Srbiji u poslednjim decenijama. U opštini koja broji 39 odbornika, na birački spisak je upisano 10.651 glasača, a izbori će se odvijati na ukupno 38 biračkih mesta. Nadzor nad procesom biće rekordno jak – čak 866 posmatrača pratiće izborni dan u ovoj opštini.

Takva koncentracija kontrole praktično nema presedana: na svakom biračkom mestu biće u proseku oko 23 posmatrača, dok jedan posmatrač “pokriva” tek oko 12 glasača sa pravom glasa. To je višestruko iznad uobičajene prakse, gde se na lokalnim izborima pojavljuje svega dva do šest posmatrača po biračkom mestu. Zbog toga se u Mionici već govori da sutra „ni muva neće moći da proleti neprimećeno“.

Detaljan spisak organizacija koje su prijavile svoje posmatrače jasno pokazuje razmere nadzora. U Mionici će posmatrače imati čak 14 udruženja:

KRAJ – 78 prijavljenih

Čuvari pobede – 51 prijavljen

Budni – 14 prijavljenih

Lokalni front Kraljevo – 22 prijavljena

Lokalni front Valjevo – 31 prijavljen

Građani na straži – 70 prijavljenih

Kreni Promeni – 147 prijavljenih

Krov – 9 prijavljenih

Centar za evropske vrednosti – 81 prijavljen

Perspektiva mladih – 83 prijavljena

Centar za unapređenje lokalnih i regionalnih politika – 82 prijavljena

Institut za evropske slobode – 83 prijavljena

OKO – 37 prijavljenih

Ukupno: 866 posmatrača

Ovakav broj registrovanih posmatrača ukazuje na izuzetno visok stepen mobilizacije kako nezavisnih organizacija, tako i građanskih inicijativa, što ove izbore čini jednim od najpažljivije praćenih lokalnih izbornih procesa u Srbiji.

S obzirom na ovoliki broj posmatrača i gust raspored kontrolnih timova, procena je da je svaka mogućnost izborne neregularnosti ili malverzacija gotovo svedena na minimum, praktično onemogućena.

Građane Mionice sutra očekuje izborni dan pod punom pažnjom javnosti, a očekivanja su da će svaki korak procedure biti transparentan, zabeležen i pod stalnim nadzorom.

Autor: D.Bošković