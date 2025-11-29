Ovo je trenutno stanje na graničnim prelazima: Čeka se i do 6 sati

Prema podacima JP '"Putevi Srbije"', na naplatnoj stanici Zmajevo, vozila se zadržavaju do 45 minuta, dok se na graničnom prelazu Batrovci čeka i do 6 sati, saopšteno je večeras iz AMSS.

Na ostalim naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, nema zadržavanja ni na putničkim terminalima graničnih prelaza.

Kada je reč o zadržavanjima na teretnim terminalima, kamioni čekaju jedino na GP Batrovci, na izlazu, 360 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Autor: Iva Besarabić