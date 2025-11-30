PAD SISTEMA NA POJEDINIM GRANIČNIM PRELAZIMA: Evo gde su se formirale gužve

Na svim graničnim prelazima sa Srbijom, Crnom Gorom i Hrvatskom danas je došlo do pada informacionog sistema, zbog čega je saobraćaj bio obustavljen.

Kako su rekli iz Bosanskohercegovačkog auto-moto kluba, saobraćaj je ponovo uspostavljen, ali su se kolone vozila formirale.

- S obzirom na kolone koje su se formirale tokom zastoja, molimo vozače za strpljenje i razumijevanje - saopštili su iz BIHAMK-a, prenose Nezavisne.

Portal Kliks navodi da se radilo o kvaru, a provere su se vršile ručno.

Najpre je došlo do pada sistema na prelazima iz Srbije u BiH - Karakaj, Šepak, Zvornik i Skelani, a potom i iz BiH u Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku.

AMS Srpske govori da je kvar na sistemu otklonjen, ali da, zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije može doći do dužeg zadržavanja.

Na graničnom prelazu Karakaj teretna vozila se zbog zabrane preusmeravaju na novi most Bratoljub u Bratuncu i na GP Rača, kao i da šleperi i teretna motorna vozila mogu da saobraćaju na GP Šepak od 09-13 i od 22-06 časova.

Autor: S.M.