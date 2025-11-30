SVI DETALJI NA JEDNOM MESTU! Ovo morate da znate o NOVOM ZAKONU O SAOBRAĆAJU: Za najčešće prekršaje se uvode OZBILJNE NOVČANE KAZNE

U toku je izrada novog zakona o saobraćaju koji predviđa pooštravanje pravila i drastične saobraćajne kazne za "prekršaje koji nas najviše bole", rekao je pomoćnik načelnika Uprave saobraćajne policije Vladan Nikolić.

Uzroci saobraćajnih nesreća i nezgoda razni, ali da je čovek najdominantniji faktor, ističe Vladan Nikolić, pa kao glavne probleme u saobraćaju navodi neadekvatnu brzinu i nespremnost za zimske uslove.

- Nažalost, mnogi i dalje nemaju zimsku opremu, iako je poslednji dan novembra - kaže Nikolić.

Ukazuje da je od početka godine na putevima u Srbiji stradalo više od 400 ljudi, dok je samo u protekloj sedmici poginulo 14 ljudi, a više od 40 je zadobilo teške telesne povrede. Nikolić podseća da je policija prošle godine otkrila 12.000 prekršaja samo tokom zimske sezone kod učesnika koji nisu imali ili su neadekvatno koristili zimsku opremu.

Upravljanje vozilom nedozvoljenom brzinom i u alkoholisanom stanju je neprihvatljivo, kaže Nikolić.

- Alkohol u organizmu vozača produžava vreme njegove reakcije, što u značajnoj meri utiče na saobraćajne nezgode. Znate, ako se vi krećete brzinom od 80 kilometara na čas, vi u jednoj sekundi pređete 23 metra. I sad zamislite da produžite to vreme kočenja, odnosno vreme vaše reakcije, da po pravilu dovodi do velikih problema i, nažalost, gubitka ljudskih života - rekao je on.

Kada se osvrnemo na brojke, vidimo da se svake godine uoči između 50.000 i 55.000 prekršaja i alkoholisanosti, a 55.000 isključenih vozača iz saobraćaja.

- Imamo 23 lica poginula manje nego prošle godine. Dobre su prilike da ovu godinu završimo sa manje od 500 poginulih lica, prvi put posle dužeg vremena. Nismo zadovoljni vremenom, naše projekcije su bile potpuno drugačije, ali rad postoji i obaveštavamo građane da ćemo biti sve prisutniji. Kontrola će biti adekvatna, maksimalna - ističe Nikolić.

Posebno naglašava da će se donošenjem novog zakona o bezbednosti saobraćaja, pooštriti i sankcije za one koji ugrožavaju sebe i druge.

Nikolić je govorio o novčanim kaznama, koje će po novom zakonu biti drastične, posebno prema počiniocima onih prekršaja koje utiču na stradanje.

- Evo, na primer, recimo, deca. Ja neću sada govoriti konkretno, jer to ne bi bilo u redu prema osnovnim članovima radne grupe, ali višestruko će biti veća kazna za nepropisno prevoženje deteta u automobilu. Ili, recimo, predložićemo nultu toleranciju na alkohol u slučaju da prevozite decu. Generalno ćemo se baviti svim onim što nas najviše boli, pa tako, recimo, i pojasom. Kazna za pojas će biti višestruko veća. U svakom slučaju pokušaćemo da upravljamo bezbednošću saobraćaja i tim početnim korakom, a to je donošenje pravnog okvira - ukazuje Nikolić.

Autor: S.M.