Okrugli sto u Novom Sadu 'Vidlјive: žene sa invaliditetom i pravo na život bez nasilјa: Osnaživanje je jedan od preduslova zaštite

Izvor: Pink.rs

U susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, a u okviru međunarodne kampanje "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" Nacionalna organizacija osoba sa invaliditetom Srbije obeležila je ovaj dan 28. novembra u OPENS-u u Novom Sadu održavanjem okruglog stola pod nazivom ”Vidlјive: žene sa invaliditetom i pravo na život bez nasilјa”.

"16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama" je globalna, svetska kampanja koju obeležava ogroman broj organizacija u preko 100 država sveta.

Kampanja počinje 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama i završava 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Foto: Pink.rs

Na okruglom stolu održanom ovim povodom govorilo se o osnaživanja žena sa invaliditetom kao jednog od preduslova zaštite od nasilja, a posebno o različitim modalitetima nasilja, kao što su fizičko, seksualno, psihološko, ekonomsko, institucionalno, porodično, partnersko i slično.

Foto: Pink.rs

Ukazano je i na značaj sistema socijalne zaštite i posebno servisa podrške, a kao jedinstven primer u našoj zemlji izdvojen je grad N. Sad koji obezbeđuje uslugu personalne asistencije 24 sata dnevno osobama sa invaliditetom koje su aktivne i žive same.

Foto: Pink.rs

To je od strane svih učesnica koje su došle ne samo iz Novog Sada, nego i iz Beograda, Smedereva, Valjeva i Raške izazvalo veliko interesovanje, a sve zajedno su ocenile da je to jedan od najboljih načina prevencije od nasilja.

Foto: Pink.rs

O svemu tome su govorile ekspertkinje iz ove oblasti, aktivistkinje organizacija osoba sa invaliditetom i drugih organizacija civilnog društva, uključujući i pružaoce usluga.

Okrugli sto je deo programskih aktivnosti NOOIS-a koje su finansijski podržane od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja – Sektora za zaštitu osoba sa invaliditetom u 2025. godini u okviru projekta “Za inkluzivnu i održivu budućnost“.

Autor: S.M.

#Invaliditet

#Nasilje

#zaštita

#Život

#žene

