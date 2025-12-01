Evo šta zapravo znače brojevi na radijatoru: Stručnjak objasnio kako je najbolje podesiti grejanje

Stručnjak za grejanje Rob Nezard, direktor britanske kompanije UKRadiators.com, objasnio je za express.co.uk, kako termostatski radijatorski ventili (TRV) funkcionišu i kako ih podesiti da uštedite energiju i novac.
Kako TRV funkcioniše
Termostatski radijatorski ventil automatski reguliše temperaturu u prostoriji tako što kontroliše protok tople vode kroz radijator. Kada prostorija dostigne željenu temperaturu, ventil zatvara dotok vode i sprečava pregrevanje. Kad se prostorija ohladi, ventil se ponovo otvara.
„TRV koristi pametne mehanizme, kao što su tečnost ili vosak, koji reaguju na toplotu i automatski zaustavljaju protok vode kada temperatura dostigne željeni nivo“, objašnjava Nezard, a prenosi City magazine.
Većina ventila ima oznake od 0 do 5 (ponekad i 6), a često i simbol ✱ koji označava zaštitu od smrzavanja:
0 – 0°C (isključeno)
✱ – 5°C (zaštita od smrzavanja)
1 – 12°C (vrlo hladno)
2 – 16°C (srednje hladno)
3 – 20°C (standardna sobna temperatura)
4 – 24°C (toplije)
5 – 28°C (vrlo toplo)
6 – 32°C („sauna“)
Kako pravilno podesiti TRV
Nezard savetuje:
2–3 → za manje prostorije
3–4 → za veće prostorije
„Nemojte radijatore stavljati na peticu – temperatura može otići i do 30°C, što je nepotrebno i troši energiju. Ako odlazite na nekoliko dana, ostavite ventil na ✱ – radijator će se uključiti samo ako temperatura padne ispod 7°C i sprečiti smrzavanje cevi.“
Ovi trikovi, kaže Nezard, mogu vam uštedeti između 60 i 200 evra godišnje – u zavisnosti od veličine prostora.
Autor: D.Bošković