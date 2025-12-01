AKTUELNO

Društvo

Evo šta zapravo znače brojevi na radijatoru: Stručnjak objasnio kako je najbolje podesiti grejanje

Izvor: Blic, Foto: Pixabay.com ||

Stručnjak za grejanje Rob Nezard, direktor britanske kompanije UKRadiators.com, objasnio je za express.co.uk, kako termostatski radijatorski ventili (TRV) funkcionišu i kako ih podesiti da uštedite energiju i novac.

Kako TRV funkcioniše

Termostatski radijatorski ventil automatski reguliše temperaturu u prostoriji tako što kontroliše protok tople vode kroz radijator. Kada prostorija dostigne željenu temperaturu, ventil zatvara dotok vode i sprečava pregrevanje. Kad se prostorija ohladi, ventil se ponovo otvara.

„TRV koristi pametne mehanizme, kao što su tečnost ili vosak, koji reaguju na toplotu i automatski zaustavljaju protok vode kada temperatura dostigne željeni nivo“, objašnjava Nezard, a prenosi City magazine.

Većina ventila ima oznake od 0 do 5 (ponekad i 6), a često i simbol ✱ koji označava zaštitu od smrzavanja:

0 – 0°C (isključeno)

✱ – 5°C (zaštita od smrzavanja)

1 – 12°C (vrlo hladno)

2 – 16°C (srednje hladno)

3 – 20°C (standardna sobna temperatura)

4 – 24°C (toplije)

5 – 28°C (vrlo toplo)

6 – 32°C („sauna“)

Kako pravilno podesiti TRV

Nezard savetuje:


2–3 → za manje prostorije

3–4 → za veće prostorije

„Nemojte radijatore stavljati na peticu – temperatura može otići i do 30°C, što je nepotrebno i troši energiju. Ako odlazite na nekoliko dana, ostavite ventil na ✱ – radijator će se uključiti samo ako temperatura padne ispod 7°C i sprečiti smrzavanje cevi.“

Ovi trikovi, kaže Nezard, mogu vam uštedeti između 60 i 200 evra godišnje – u zavisnosti od veličine prostora.

Autor: D.Bošković

#Radijator

#Značenje

#brojevi

#ventil

POVEZANE VESTI

Društvo

SAMO JEDNIM POTEZOM MOŽETE DA PROVERITE DA LI JE NOVČANICA LAŽNA! Obratite pažnju na 2.000 dinara - stručnjak detaljno objasnio šta treba da uradite

Dom, Lepota i Moda

Zaboravite skupe račune za grejanje: Evo zašto su svi poludeli za ovim uređajem!

Lifestyle

Šta tačno znače brojke na ventilu radijatora? Majstor rešio dilemu, pa otkrio kako da dodatno uštedite

Lifestyle

Želite da uštedite na računima za struju? Evo kada je najjeftinije upaliti mašinu za pranje veša

Fudbal

Luka Jović otkrio veliku tajnu: Evo šta se desilo neposredno pre gola koji je dao Slovencima!

Politika

Princ Vilijam otkrio kako je saopštio deci da Kejt ima rak: 'Jako je teško', objasnio i zašto im ne dozvoljava mobilni telefon