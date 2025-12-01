AKTUELNO

BEBI BUM U ZRENJANINU: Stigle najlepše vesti pred kraj godine

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: Pixabay.com ||

Iz Opšte bolnice "Đorđe Joanović" u Zrenjaninu stižu nam divne vesti o prinovama u ovom gradu. Tokom prethodne nedelje rođene su 24 bebe!

Tokom prethodne sedmice, zdravstveni radnici u porodilištu imali su pune ruke posla, a plač novorođenčadi doneo je radost mnogim porodicama.

Prema zvaničnim podacima, u periodu od 24. novembra do 30. novembra 2025. godine, u ovoj zdravstvenoj ustanovi rođene su ukupno 24 bebe.

Statistika polova ovoga puta ide u korist "jačeg" pola. Naime, rode su donele više dečaka. Rođeno je 14 dečaka i 10 devojčica

Čestitamo srećnim roditeljima, a mališanima želimo dobro zdravlje i bezbrižno detinjstvo!

Autor: Iva Besarabić

