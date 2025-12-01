RED MAGLE, RED KIŠE, A NOVI HAOS JE TEK NA POMOLU: Spremite se, ovo će nam uterati zimu u kosti

Republički hidrometetorološki zavod Srbije izdao je večeras u 21:25 novu meteorološku najavu.

RHMZ najavljuje da će večeras i u toku noći u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka, na Pešterskoj visoravni i u planinskim predelima jugozapadne Srbije magla smanjivati vidljivost na 100 do 500m, lokalno i manje.

- Oprez se savetuje zbog poledice (usled zaleđivanja mokrih površina), naročito u noćnim i jutarnjim satima - najavljuje RHMZ.

MALO TOPLIJE, OD SREDE UZ KOŠAVU

U utorak ujutru mestimično slab mraz, u Vojvodini, po kotlinama i dolinama reka magla koja će se zadržati i pre podne. Naoblačenje koje će ujutru pre podne zahvatiti severne i zapadne, posle podne proširiće se i na ostale predele Srbije, a slab kiša se uveče i tokom noći očekuje mestimično u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Vetar slab istočni i jugoistočni, krajem dana i tokom noći na jugu Banata i donjem Podunavlju u pojačanju. Najniža temperatura od -3 do 3 °S, a najviša dnevna od 6 do 11 °S.

Od srede do kraja sedmice umereno do potpuno oblačno, u sredu sa slabom kišom na jugoistoku zemlje, u četvrtak suvo, a od petka se ponovo u većini krajeva očekuju slabe, sporadične padavine, uglavnom u vidu kiše, a slab sneg se očekuje samo na visokim planinama.

U košavskom području će jugoistočni vetar biti u pojačanju, u četvrtak i petak na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa olujnim udarima.

Magla će biti najčešća pojava u Negotinskoj Krajini i Podrinju, a povremeno će se javljati i po drugim kotlinama i rečnim dolinama na zapadu i jugu Srbije.

Autor: Iva Besarabić