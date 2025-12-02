U ČETVRTAK SLAVIMO VAVEDENJE PRESVETE BOGORODICE: Evo koje sve narodnje običaje morate ispoštovati i šta je strogo zabranjeno na ovaj praznik

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici u četvrtak slave Vavedenje Presvete Bogorodice ili praznik koji je u narodu poznat i kao Sveta Prečista.

Pred nama je veliki praznik posvećen Bogorodici, a reč je o Vavedenju Presvete Bogorodice, momenat kada su ostareli roditelji trogodišnju Bogorodicu odveli u hram.

Ana je, prema predanjima, Mariju rodila u sedamdesetim godinama uz Božji blagoslov. Pre nego što je ostala trudna, Ana i Joakim su se zavetovali da će, ukoliko budu imali potomstvo, dati svoje dete u hram. Tako je još u svojoj trećoj godini Marija uvedena u hram u Jerusalimu, gde ju je na ulazu dočekao otac Svetog Jovana Preteče, prvosveštenik Zaharije. On ju je postavio na prvi od dvanaest stepenika koji su vodili u najsvetiji deo, nazvan Svetinja nad svetinjama. Marija se na ostale stepenike popela sama, iako je to bilo teško i odraslim ljudima.

To je zapravo događaj koji 4. decembra proslavljamo kao Vavedenje, odnosno ulazak Presvete Bogorodice u hram. Vavedenje je i slava manastira Hilandara.

Marija je u hramu ostala devet godina. Pošto su joj u međuvremenu umrli roditelji, sveštenici su odlučili da je udaju za 80-godišnjeg udovca Josifa, koji je već imao odraslu decu.

Tako su, prema predanju, zadovoljeni strogi propisi koji ne dozvoljavaju da devojka ostane devica do kraja života, već je svaka morala da se uda. Marija je živela u Josifovoj kući kao što je živela u hramu, tako da je ona bila prva monahinja - ona koja je život zaveštala Bogu.

Ona je zaista do kraja svog svetovnog života bila Prečista.

Običaji koji se poštuju na Vavedenje

Stari običaji nalažu da se ovog dana strogo svetkuje, da se dan provede u molitvi i miru, dok se mnogi upravo na Vavedenje pričešćuju, pošto praznik "pada" u vreme božićnog posta.

Srpska pravoslavna crkva kaže da se ovog dana može jesti riba, jer je to toliko veliki praznik da može u svim situacijama da se praznuje. Nikako nije dozvoljeno da se ovaj veliki praznik ne posti.

Autor: A.A.