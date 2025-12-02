Yettel pustio 5G: Mreža dostupna u većim gradovima i turističkim destinacijama

Kompanija Yettel pustila je danas 5G mrežu, koja korisnicima širom Srbije donosi mnogo brži internet, još manje kašnjenje u prenosu podataka i mogućnost povezivanja velikog broja uređaja.

„Već danas, Yettel korisnici mogu da vide 5G ikonu na svojim telefonima, i to nas čini veomaponosnim. Naša kompanija pustila je prvi mobilni signal u Srbiji pre više od 30 godina, udecembru 1994. Danas puštamo petu generaciju Yettel mobilne mreže, a naš cilj je da onaostane pouzdana, stabilna i sa dovoljnim kapacitetima za korisnike i poslovni sektor u Srbiji. Nastavljamo da ulažemo u inovacije i infrastrukturu", rekao je Majk Mišel, generalni direktor Yettela.

Da bi osetili prednosti nove tehnologije, potrebno je da Yettel korisnici imaju uređaj kojipodržava 5G i da se nalaze u zoni pokrivenosti mrežom. Yettel 5G mreža dostupna je danas usvim većim gradovima i turističkim destinacijama u Srbiji, a detaljnu mapu pokrivenosti možete pronaći ovde. Kako se mreža bude širila i razvijala, 5G signal pokrivaće sve veći deostanovništva i teritorije.

Nova 5G mreža omogućiće:

Ultra velike brzine prenosa podataka

Manje kašnjenje u prenosu podataka u odnosnu na prethodne generacije

Podršku za nove digitalne servise i IoT uređaje

Bolje iskustvo za gejming, videostriming i rad na daljinu

Yettel za 5G koristi nove frekvencije koje je kupio na poslednjoj aukciji spektra. Kompanija ćeemitovati 5G na dve glavne frekvencije: 700 MHz (Niski opseg) i 3.5 GHz (Srednji opseg - C-band).

Yettel je deo e& PPF Telecom Grupe i pruža objedinjene telekomunikacione usluge na više od130 prodajnih mesta, kao i putem Yettel aplikacije. U 2025. godini Yettel mreža osvojila jeumlaut priznanje „Best in test“ za najbolju mobilnu mrežu na tu Srbiji deveti put zaredom, a 5Gje sledeći korak u tehnološkom razvoju. Za više informacija, posetite www.yettel.rs.

Autor: S.M.