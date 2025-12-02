AKTUELNO

Društvo

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić na panelu 'Inkluzija u sportu-sport za sve'

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/serbiachess ||

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić učestvovao je danas na panelu "Inkluzija u sportu-sport za sve", u okviru Prve međunarodne konferencije "Inkluzivna Srbija-izazovi i perspektive" koju je Ministarstvo za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja realizovalo u saradnji sa Centrom inkluzivna Srbija.

Pored Jorgića, učesnici panel diskusije bili su Zoran Gajić,ministar sporta, Nebojša Žugić,direktor Arena sport i Nikola Lazetić, predsednik Fudbalskog saveza Beograda.

Konferenciji su prisustvovali i Alisa Marić, selektor ženske šahovske reprezentacije, Marija Lukić, član UO ŠSS, kao i naši šahisti, učesnici paraolimpijske reprezentacije Jovan i Jovana Pavićević.

Autor: S.M.

#Andrija Jorgić

#Ministarstvo za rad

#inkluzivna srbija

#panel

#Šahovski savez Srbije

POVEZANE VESTI

Društvo

Đurđević Stamenkovski: Inkluzija je investicija u ljude i budućnost zemlje

Ostali sportovi

Andrija Jorgić, novi predsednik Šahovskog saveza Srbije

Društvo

Moramo upoznati različitosti da bi bili jednaki! Novinarki TV Pink Gordani Uzelac uručena zahvalnica za medijsko izveštavanje o inkluziji

Društvo

Naša Priča je priča celog društva! Barošević o likovnom konkursu: Centar inkluzivna Srbija aktivno radi na razumevanju i prihvatanju različitosti

Ostali sportovi

Najavljeno potpisivanje sporazuma o partnerstvu između Ministarstva prosvete i Šahovskog saveza Srbije

Ostali sportovi

SRBIJA SPREMNA ZA EP U ŠAHU: Oglasio se predsednik Andrija Jorgić - idemo po zlato!