Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić na panelu 'Inkluzija u sportu-sport za sve'

Predsednik Šahovskog saveza Srbije Andrija Jorgić učestvovao je danas na panelu "Inkluzija u sportu-sport za sve", u okviru Prve međunarodne konferencije "Inkluzivna Srbija-izazovi i perspektive" koju je Ministarstvo za rad,zapošljavanje,boračka i socijalna pitanja realizovalo u saradnji sa Centrom inkluzivna Srbija.

Pored Jorgića, učesnici panel diskusije bili su Zoran Gajić,ministar sporta, Nebojša Žugić,direktor Arena sport i Nikola Lazetić, predsednik Fudbalskog saveza Beograda.

Konferenciji su prisustvovali i Alisa Marić, selektor ženske šahovske reprezentacije, Marija Lukić, član UO ŠSS, kao i naši šahisti, učesnici paraolimpijske reprezentacije Jovan i Jovana Pavićević.

Autor: S.M.