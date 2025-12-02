Sutra ovo uradite ČIM OČI OTVORITE: Sećamo se važnog sveca, treći decembar je poseban za sve hrišćane

Treći decembar u crkvenom kalendaru donosi sećanje na jednog od najpoštovanijih asketa ranog hrišćanstva - čoveka čiji je život obeležen verom, tihovanjem i neobičnim darovima koji su ostavili dubok trag među vernicima.

Njegova priča inspiriše i danas, naročito one koji traže utehu i spokoj.

Život posvećen molitvi

Srpska pravoslavna crkva na treći decembar obeležava Prepodobnog Grigorija Dekapolita, svetitelja iz IX veka poznatog po tome što je širio hrišćanstvo širom Vizantije, Rima i na gori Olimpijskoj. Rođen u Dekapolju Isavrijskom, na području današnjeg Dar es Salama, poticao je iz ugledne i verujuće porodice. Iako su mnogi očekivali da će zasnovati svoju porodicu, Grigorije je nakon školovanja izabrao monaški put, smatrajući da je to njegov pravi poziv.

Čuda i darovi koji su pratili svetitelja

Predanje beleži da su ga gde god bi se pojavio pratila čudesna dela. Govorilo se da ga je neretko obasjavala nebeska svetlost, da je imao viđenja anđela i da je mogao da čuje njihove pesme. Njegov život bio je ispunjen skromnošću, molitvom i podvižništvom, što ga je učinilo jednim od najcenjenijih asketa svog vremena.

Svetiteljeva pomoć u trenucima nemira

Prepodobni Grigorije je upokojio se u Carigradu, ostavivši iza sebe veliko duhovno nasleđe. Vernici veruju da upravo on može pružiti podršku svima koji se osećaju izgubljeno, uznemireno ili okruženo haosom, bilo spoljašnjim, bilo unutrašnjim. Njegov blag i miran život smatra se primerom kako se duhovna smirenost može postići čak i u izazovnim okolnostima.

Molitva koju vernici upućuju Prepodobnom Grigoriju

Ko god oseća nemir ili potrebu za zaštitom, tradicionalno se na treći decembar obraća ovom svetitelju molitvom:

"Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotkosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš."

Vernici veruju da iskrena molitva donosi utehu, a snaga vere otvara put ka pomoći i smirenju.

Autor: Iva Besarabić