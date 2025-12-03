Njegove molitve čine čuda! Danas proslavljamo sveca koji pomaže u najvećim mukama

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas se sećaju Prepodobnog Grigorija Dekapolita, hrišćanskog svetitelja iz 9. veka koji je širio hrišćanstvo u Vizantiji, Rimu i na gori Olimpijskoj.

Prepodobni Grigorije Dekapolit rođen je u Dekapolju Isavrijskom (današnji Dar es Salam). Roditelji su mu bili znameniti ljudi poznati po svojoj hrišćanskoj veri, pa mnoge nije začudilo kada je, nakon završetka škole, umesto da se oženi, Grigorije rešio da se zamonaši.

Legenda kaže da je Sveti Grigorije, gde god bi otišao, ljude oduševljavao raznim čudima i podvizima kojima je dokazivao postojanje Boga - dešavalo se da ga odjednom obasja nebeska svetlost, a govorio je da mu se javljaju anđeli Božiji i da može da čuje njihovo pevanje.

Poživeo je dugo i bogougodno, i umro je mirno u 9. veku u Carigradu.

Kako je ovaj svetitelj svoj život proveo u redu i miru, veruje se da on danas može pomoći svima koji se nalaze u problemu i žive nespokojno i u haosu - kako duhovnom, tako i onom koji ih okružuje.

Ako se osećate tako, sve što je potrebno je da se na današnji dan obradite Prepodobnom Grigoriju Dekapolitu ovom molitvom:

Bože otaca naših, čini uvek sa nama po Tvojoj krotkosti, ne napuštaj nas Tvojom milošću, no njihovim molitvama u miru uredi život naš.

Autor: A.A.