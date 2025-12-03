Sutra SPC slavi Vavedenje Presvete Bogorodice - Evo šta nikako ne smete raditi!

AKTUELNO

Srpska pravoslavna crkva obeležava jedan od najvećih Bogorodičinih praznika, a narodna verovanja upozoravaju na stroga pravila kojih se treba pridržavati.

Srpska pravoslavna crkva sutra slavi Vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od pet najvećih praznika posvećenih Bogorodici, koji se obeležava u vreme velikog Božićnog posta. Ovaj dan podseća na trenutak kada su sveti Joakim i Ana doveli trogodišnju Mariju u jerusalimski hram, gde ju je dočekao prvosveštenik Zaharija.

Praznik je u crkvenom kalendaru obeležen crvenim slovom i spada u 12 najvećih hrišćanskih praznika. Vavedenje je i hramovna slava manastira Hilandara na Svetoj Gori, zadužbine Svetog Simeona Mirotočivog i Svetog Save.

Prema narodnim običajima, na ovaj dan strogo je zabranjeno koristiti oštre predmete poput noževa i makaza, jer se veruje da se time „zatvaraju čeljusti zverima“ tokom zime. Takođe, domaćice pripremaju obilne trpeze, ali se jela koja se seku nožem ne smeju konzumirati.

Verovanja kažu da vreme na Vavedenje nagoveštava kakva će biti naredna godina: kiša donosi rodnu godinu, vetar nerodnu, a sneg i hladnoća – blagu i toplu godinu.

Pored toga, praznik se smatra zaštitom žena i porodilja, a u nekim krajevima žene koje nemaju decu odlaze u crkve i manastire da se mole za porod.

Vavedenje je krsna slava mnogih srpskih rodova i praznik koji okuplja verni narod u molitvi, postu i zajedništvu.

Autor: Dalibor Stankov

