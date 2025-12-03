AKTUELNO

Društvo

OPREZ! CRVENI ALARM na snazi ZBOG VETRA: Košava okovala Srbiju, evo gde se očekuju udari od 100 kilometara na sat

Izvor: Telegraf.rs, Foto: Tanjug ||

Širom Srbije je oblačno, ponege sa kišom, a i vetrovito je.

Narednih dana vreme će biti slično. Širom Srbije očekuje se umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Naše područje biće pod uticajem snažnog ciklona, koji će se sa Jonskog mora premeštati ka južnom i sredjem delu Jadranskog, dok će sa istoka Evrope dominirati polje visokog vazdušnog pritiska.

Temperatura će u većini predela biti oko 10 stepeni.

Sve više jača jugoistočni vetar. Košava će duvati i narednih dana. Biće jakog intenziteta u Beogradu, Vojvodini, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu i na planinama. Na jugu Banata košava će imati olujne udare od 100 km/h i to na području Vršca.

Za vikend će košava prestati i vetar oslabiti.

Prema trenutnim prognozama, za sada i dalje nema na vidiku da nas narednih desetak dana očekuje ono pravo zimsko zahađenje sa snegom.

pročitajte još

Sledeće nedelje najmračniji dan u godini: Spremite se, TOTALNI MRAK u Srbiji biće pre 16 sati

Autor: Marija Radić

#Beograd

#Košava

#Srbija

#Upozorenje

#Vetar

#Vremenska prognoza

POVEZANE VESTI

Društvo

Oprez! Olujna košava stigla u Srbiju, udari vetra i preko 100 kilometara na sat: Evo kada će oslabiti

Društvo

OČEKUJU SE OLUJNI UDARI VETRA I OD 70 KM NA SAT! RHMZ najavio kišu: Na snazi meteo alarm! Ovo je detaljna prognoza do kraja meseca

Društvo

NIŽU SE UPOZORENJA RHMZ: Ovaj deo Srbije očekuju OBILNE PADAVINE, poseban oprez neophodan zbog OLUJNOG VETRA - udari i do 100 kilometara na sat

Društvo

PAD TEMPERATURE I OLUJUNI VETAR! Na snazi METEO ALARM - moguća je kiša, a jedna stvar POSEBNO ZABRINJAVA

Društvo

OLUJNI UDARI VETRA, A TEMPERATURA DO 10 STEPENI! Evo kad se očekuju kiša i sneg u Srbiji

Društvo

DA LI NAM PRETE NOVE OLUJE!? Evo gde se očekuju pljuskovi do kraja dana