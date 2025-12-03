OPREZ! CRVENI ALARM na snazi ZBOG VETRA: Košava okovala Srbiju, evo gde se očekuju udari od 100 kilometara na sat

Širom Srbije je oblačno, ponege sa kišom, a i vetrovito je.

Narednih dana vreme će biti slično. Širom Srbije očekuje se umereno do pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na višim planinama sa snegom.

Naše područje biće pod uticajem snažnog ciklona, koji će se sa Jonskog mora premeštati ka južnom i sredjem delu Jadranskog, dok će sa istoka Evrope dominirati polje visokog vazdušnog pritiska.

Temperatura će u većini predela biti oko 10 stepeni.

Sve više jača jugoistočni vetar. Košava će duvati i narednih dana. Biće jakog intenziteta u Beogradu, Vojvodini, Pomoravlju, Podunavlju, u Braničevskom okrugu i na planinama. Na jugu Banata košava će imati olujne udare od 100 km/h i to na području Vršca.

Za vikend će košava prestati i vetar oslabiti.

Prema trenutnim prognozama, za sada i dalje nema na vidiku da nas narednih desetak dana očekuje ono pravo zimsko zahađenje sa snegom.

Autor: Marija Radić