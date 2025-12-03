Zemljotres pogodio Srbiju: Evo šta kažu iz Seizmološkog zavoda

Prokuplje danas zabeležilo slab potres jačine 1,7 stepeni po Rihteru.

Prokuplje je danas pogodio zemljotres jačine 1,7 stepeni po Rihterovoj skali, saopšteno je iz Republičkog seizmološkog zavoda. Potres je registrovan nešto nakon 11 časova.

Kako navode stručnjaci, reč je o slabom zemljotresu koji ne može izazvati materijalnu štetu, ali se mogao osetiti u pojedinim delovima grada.

Seizmološki zavod redovno prati seizmičku aktivnost u Srbiji i podseća da su ovakvi potresi uobičajeni, naročito u južnim krajevima zemlje.

Autor: Dalibor Stankov