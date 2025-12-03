OBRATITE PAŽNJU! Ovi uređaji 'isisavaju' struju: Godišnje vam mogu 'pojesti' i do 180 evra iz džepa

Svi želimo da nam računi budu što niži, jer niko ne voli da vidi iznos veći od onog koji je planirao za taj mesec. I dok velike promene u visini računa ponekad zahtevaju ozbiljnije prilagođavanje načina života, stručnjaci ističu da i sitne navike u domaćinstvu mogu značajno uticati na uštedu energije.

Grejanje i hlađenje najveći su potrošači struje u domaćinstvu, a pravilno podešavanje termostata igra ključnu ulogu.

Stari uređaji troše mnogo više

Mnogi se pitaju da li zadržati stari frižider ili investirati u novi. Prema Niku Barberu iz Utilities Now, ako je frižider stariji od 15 godina, verovatno troši mnogo više struje nego što mislite.

– Stari modeli mogu potrošiti i do 1.000 kWh godišnje, što može biti oko 150 dolara, zavisno od cene struje – kaže Barber.

Često takvi frižideri završe u garaži ili podrumu kao „drugi frižider“, ali mogu biti veliki izvor nepotrebnih troškova. Barber savetuje da uporedite godišnju potrošnju starog uređaja sa uštedom koju bi doneo novi model, kako biste izračunali za koliko godina bi se investicija isplatila.

Uređaji koji troše struju i kada su ugašeni

Mnogi kućni aparati nastavljaju da troše struju i kada su isključeni – tzv. „fantomska energija“. To su uređaji sa daljinskim upravljačem, LED lampicom, adapterom ili ekranom.

Barber procenjuje da prosečno domaćinstvo godišnje potroši dodatnih 135 do 185 evra samo na te „nevidljive“ potrošače.

Najčešći krivci su televizori, gejming konzole, punjači, kablovski prijemnici, uređaji za striming, mikrotalasne, aparati za kafu, fensi fenovi i uvijači.

Stručnjak Adam Kejn savetuje korišćenje pametnih produžnih kablova ili jednostavno isključivanje uređaja iz zida kada se ne koriste:

– Tako automatski prekidate napajanje uređajima koji miruju i odmah smanjujete potrošnju – kaže Kejn.

Bojler – tihi potrošač

Portal RealSimple upozorava da i bojler može biti veliki potrošač. Moderni bojleri stalno zagrevaju i održavaju toplu vodu, pa većina troškova nastaje zbog temperature podešene na samom uređaju.

– Ne morate se odreći toplih tuševa, ali treba proveriti na koliko stepeni je podešen bojler – kaže Kejt Kolaruli iz CleanChoice Energy.

Što je temperatura viša, bojler više radi. Idealno je smanjiti je na 49°C, što štedi energiju i smanjuje rizik od opekotina.

Autor: Marija Radić