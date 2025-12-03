Dolovac gubi nadleženost: Rukovodioca za VTK postavljaće glavni javni tužilac VJT u Beogradu

Najavljene izmene Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala odnose se na organizaciju i rukovođenje Posebnim odeljenjem za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Nacrtom izmena i dopuna ovog Zakona, u koji je naša redakcija imala uvid, predviđeno je da na čelu Posebnog odeljenja za VTK bude rukovodilac tog odeljenja, a ne više, kako je to sada uređeno Posebni tužilac, kojeg imenuje Vrhovni javni tužilac.

Predviđeno je da rukovodioca posebnog odeljenja postavlja glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) i to iz reda javnih tužilaca VJT ili Apelacionog javnog tužilaštva.

Prilikom postavljenja prednost će imati javni tužioci koji poseduju posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija, predviđa Nacrt.

Takođe propisuje da će rukovodilac posebnog odeljenja odgovarati za rad Posebnog odeljenja i za svoj rad glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, u skladu sa zakonom, dok će rad Posebnog odeljenja bliže uređivati glavni javni tužilac VJT u Beogradu.

Ukoliko dođe do saznanja da se u nekom krivičnom predmetu radi o slučaju koji spada u nadležnost posebnog odeljenja za VTK, rukovodilac ili glavni javni tužilac VJT u Beogradu će se u pisanoj formi obratiti Vrhovnom javnom tužiocu, sa zahtevom da se predmet prenese u nadležnost posebnog odeljenja.

Nacrt je propisao da će glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu postaviti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona rukovodioca posebnog odeljenja.

Autor: D.Bošković