BALKANCA NAVIGACIJA GREŠKOM ODVELA NA MESTO ZBOG KOG JE MORAO DA PROTRLJA OČI! Ljudi prvo gledaju u neverici, a onda se uhvate za stomak od smeha! (VIDEO)

Jedan Balkanac nedavno je nasmejao veliki broj ljudi na internetu, kada je tokom noćne vožnje kroz jednu nemačku provinciju naišao na nešto što ga je i više nego šokiralo.

Jedan Balkanac nedavno je nasmejao veliki broj ljudi na internetu, kada je tokom noćne vožnje kroz jednu nemačku provinciju naišao na nešto što ga je i više nego šokiralo - zbog čega je momentalno morao da upali kameru i snimi čitav događaj.

Naime, kako je Bato Šišić, estradni novinar, otkrio na svom Instagram profilu, vraćajući se sa prijateljima iz provoda, pokušao je da pronađu pravi put do kuće uz pomoć navigacije, međutim, kako mu je ona više odmagala nego pomagala, ubrzo su se na putu našli ispred table na kojoj je pisalo da će, ukoliko nastave pravo, stići u gradić Jebenhauzen.



"Vraćam se sa jednog koncerta i onda smo stali da vidimo kako dalje, jer smo se na neki način malo izgubili uprkos navigaciji. I došli smo do jednog mesta za koje sam oduvek mislio da je neka šala. Dakle, nalazimo se u Nemačkoj i mislio sam da je u pitanju šala - ali mesto se zove Jebenhauzen. Dobrodošli u Jebenhauzen u Nemačkoj", rekao je on u neverici.

Njegov video ubrzo je preplavio društvene mreže, a ni komentari ispod snimka nisu izostali.

"Je***a kuća na našem, original", "Je*** je svako ko dođe ovde, radnička zemlja, to je to, radno odelo, pidžama, klima, sivilo, društveni život nula", "Vama jeste Jebenhauzen kad ne znate gde ste", bili su samo neki od komentara ispod videa.

Na kraju se javila i jedna korisnica koja je istakla da je sličan naziv primetila i u Berlinu.

"Znate čemu sam se smejala pola sata: ulica u Berlinu iza Banhofa Zoo, gde su se prostituisali zavisnici, se ironijom sudbine zove Ulica Jebens", otkrila je ona.

Autor: D.Bošković