Ministar Gašić obišao kompaniju 'Jumko' u Vranju: Sastao se sa rukovodstvom fabrike (FOTO+VIDEO)

Ministar odbrane Bratislav Gašić posetio je danas kompaniju "Jumko" u Vranju, gde je sa rukovodstvom fabrike razgovarao o poslovanju, kapacitetima i saradnji sa Ministarstvom odbrane i Vojskom Srbije.

Tokom sastanka generalni direktor kompanije Zoran Stojković upoznao je ministra odbrane sa rezultatima rada, aktuelnim projektima i planovima daljeg razvoja.

Na sastanku je od strane ministra Gašića nakon analize, najavljeno produbljivanje saradnje izmedju MO i Yumka novim projektima, u cilju daljeg opremanja Vojske Srbije savremenim sredstvima iz prozvodnog programa kompanije i podizanja operativnih sposobnosti VS.

U nastavku posete, ministar Gašić sa saradnicima obišao je proizvodne pogone kompanije, razgovarao sa radnicima, sagledao uslove rada, pohvalio njihovu posvećenost i naglasio važnost daljeg unapređenja proizvodnog procesa.

On je istakao da će u narednom periodu, uz pomoć državnog rukovodstva, uložiti dodatne napore za poboljšanje standarda zaposlenih.

Ministar odbrane rekao je da je "Jumko" danas stabilna kompanija, koja brine o svojim zaposlenima i redovno isplaćuje primanja te podsetio da je u vreme prethodne vlasti fabrika bila dovedena na ivicu gašenja.

- Danas je situacija potpuno drugačija. Tokom proteklih godina otvoreni su novi pogoni i znatno su prošireni kapaciteti. Jumko je važan ne samo za Vranje već i ceo Pčinjski okrug, jer doprinosi ekonomskom jačanju juga naše zemlje – naglasio je ministar Gašić.

On je naglasio da Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije imaju značajnu saradnju sa kompanijom "Jumko", koja je važan partner sistema odbrane i koja je zahvaljujući kvalitetu svojih proizvoda prepoznata i na inostranom tržištu.

Sastanku su prisustvovali pomoćnik ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, šef Kabineta ministra odbrane pukovnik Nikola Matović i predsednik sindikata "Jumko spas" Srđan Petrović.



Autor: Iva Besarabić