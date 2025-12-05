AMSS: Teretna vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju se do sedam sati na graničnim prelazima

AKTUELNO

Prema poslednjem izveštaju AMSS, na naplatnim rampama na auto-putevima nema zadržavanja vozila.

Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije na putničkim terminalima (PMV) na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Na teretnim terminalima (TMV) teretna vozila čekaju na izlazu iz Srbije na graničnim prelazima Batrovci 420 minuta, Šidu 300 minuta, Bezdanu 120 minuta, Horgošu 90 minuta, Kelebiji 60 minuta.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila.

Na graničnom prelazu Mali Zvornik od 2. decembra uspostavljen je saobraćaj za teretna motorna vozila čija ukupna masa prelazi 5 tona, a koji je bio u prekidu zbog oštećenja mosta preko reke Drine.

Na graničnom prelazu Trbušnica od 2. decembra teretnim motornim vozilima je zabranjen saobraćaj.Padavine su prestale zbog otapanja snega na putevima u planinskim predelima, pored mokrih kolovoza postoji opasnost od odrona zemlje i kamena, navodi se u saopštenju AMSS.

U jutarnjim i večernjim satima, magla i sumaglica dodatno mogu otežavati vožnju, upozorava AMSS.

