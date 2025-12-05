Da li je greh imati intimne odnose tokom Božićnog posta? Na ova dva dana u godini zločin je ako na to i pomislimo, otkriva sveštenik

Božićni post je u toku i smatra se jednim od najrigoroznijih perioda u crkvenom kalendaru. Pored odricanja od određene hrane, ovaj post podrazumeva i uzdržavanje od telesnih zadovoljstava, uključujući i intimne odnose.

Mnogi vernici se pitaju – da li je greh imati intimne odnose tokom posta i kako se ponašati u ovim situacijama?

Draško Đenović, verski analitičar, podseća da post nije samo fizičko uzdržavanje, već i duhovno pročišćenje. Intimni odnosi tokom posta nisu strogo zabranjeni, ali se preporučuje da se u ovim slučajevima traži blagoslov od sveštenika. Vernici koji osećaju potrebu za duhovnim savetom i podrškom mogu razgovarati sa svojim parohom:

"Ako se ne možete u potpunosti uzdržati, najbolje je potražiti duhovni savet i blagoslov, kako bi vaše postupke pratila duhovna pažnja," savetuje Đenović.

Učenje apostola Pavla o braku i intimnosti

Apostol Pavle u svojim poslanicama ističe svetost bračnog odnosa. Prema njegovom učenju, supružnici kroz brak postaju jedno telo, a intimni odnosi unutar bračne zajednice nisu grešni, već sveti. Ipak, u periodima posta, naročito pred pričešće, preporučuje se uzdržavanje od svih telesnih uživanja kako bi se vernici duhovno pripremili.

"Bračna zajednica je sveta, ali u vreme posta vernici treba da se fokusiraju na molitvu i duhovni rast," objašnjava Đenović.

Post kao vreme introspektivnog čišćenja

Sveštenici posebno naglašavaju značaj Badnjeg dana i Velikog petka. Tokom tih dana, vernici bi trebalo da se uzdrže od telesnih zadovoljstava, uključujući intimne odnose, kako bi se usmerili na molitvu, introspektivno razmišljanje i pripremu za pričešće.

Post predstavlja priliku za duhovni rast i jačanje vere. Iako praksa može varirati među pojedincima, ključno je da svako pronađe svoj put ka pročišćenju i osnaživanju duhovnog života, u skladu sa ličnim uverenjima i potrebama.

"Post nije samo odricanje od hrane, već i prilika da se obnovi unutrašnji mir i uspostavi dublja veza sa Bogom," zaključuje Đenović.

Autor: D.Bošković