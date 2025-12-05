Ne igrajte sa ovim, rizikujete previše – pet uređaja koje ne bi trebalo da ostavljate uključene

Praznici, zima i duži boravak u zatvorenom prostoru znače veću upotrebu kućnih aparata. Ali, prema rečima stručnjaka za električne instalacije, mnogi ljudi svakodnevno koriste uređaje u svojim domovima koji mogu predstavljati ozbiljan rizik od požara ili strujnog udara – često nesvesni prvih znakova kvara.

Oni naglašavaju da se većina električnih požara može sprečiti blagovremenim održavanjem i malo više opreza. Ali neke uređaje, kažu, nikada ne bi trebalo ostavljati uključene kada nismo u blizini.

Električni grejači najopasniji

Na vrhu liste su električni grejači. Oni troše mnogo struje i proizvode jaku toplotu, što ih čini posebnim rizikom u malim prostorima ili u blizini zapaljivih materijala.

stu su mašine za pranje i sušenje veša, a prema statistici, one izazivaju veliki broj požara u domaćinstvima. Razlog je jednostavan: kombinuju vodu, struju, visoke temperature i mehaničke delove.

– Nakupljena vlakna u sušarama često su okidač za požare – ističu stručnjaci.

Preporuka je jednostavna – redovno čistite filtere i izbegavajte korišćenje sušare noću ili kada niste kod kuće



Tosteri i kuvala – sitnice koje kriju veliki rizik

Na trećem mestu su mali kuhinjski aparati poput tostera i kuvala. Ljudi ih često ostavljaju stalno uključene u struju, iako mogu da akumuliraju ostatke, poput mrvica, koje, zajedno sa toplotom, stvaraju savršene uslove za požar.

Njihovo redovno čišćenje može sprečiti neprijatna iznenađenja.

Produžni kablovi i adapteri sa više utičnica su na četvrtom mestu. Najveći problem nastaje kada se koriste za previše uređaja ili kada su povezani jedan sa drugim.

– Često viđamo domove gde su produžni kablovi povezani u lanac. To dovodi do pregrevanja žica koje nisu dizajnirane za takva opterećenja – upozoravaju stručnjaci, piše Tportal.

Punjači za mobilne telefone – mali, ali potcenjeni izvor opasnosti

Listu zatvaraju punjači za mobilne telefone. Naizgled bezopasni, mogu postati izuzetno opasni ako se oštete ili kupe kao jeftine, neoriginalne zamene.

Takvi punjači često nemaju potrebne bezbednosne komponente, mogu se pregrejati ili pogrešno usmeriti napon na uređaj – što predstavlja rizik i za korisnika i za njegov dom.

Autor: D.Bošković