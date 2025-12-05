'NAPRAVIĆEMO PREKO 100 RASKIDA UGOVORA' U NAREDNA DVA MESECA PLJUŠTAĆE OTKAZI! Željko Mitrović saopštio: Na svakih 10 dana ćemo imati 'rezove' (VIDEO)

Vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, odlučio je da sprovede najznačanije unutrašnje reforme, pa je tako u danima za nama započeo krucijalne promene u kompaniji.

Naime, na čelu brojnih Mitrovićevih kompanija za rukovodioce su sada imenovani, između oslaog, nekadašnji direktor pozorišta na Terazijama, ali i bivši direktor televizije ''Nova S'', kao i vlasnik produkcijske kuce ''Top Manifest'' koja proizvodi emisiju Paparaco lov.

Mitrović je tako danas, predstavio 11 novih lica koji će preuzeti funkcije onih koji, kako i sam Mitrovič kaže, nisu obavljali dobro svoj posao, pa je tim povodom poručio da je vreme "za pravdu".

- Ja sam se našalio sa međedom na Instagramu, ali radi se o potpuno ozbiljnoj stvari, nalazimo se na pragu najmoćnije sezone ikada, svaka sledeća treba da bude zbačajnija, bolja i moćnija. Ovo sam rekao za televiziju, sve se brzo razvija, osim pojedinih sektora u pojedinim firmama, koji vuku kompaniju na dole, i to sam presekao bez emocija i kompromisa. Najbolji ljudi treba da budu na najboljim funkcijama i pozicija. Nekim ljudima sam dao previše stvari da rade i oni to nisu mogli da isporuče ekvivalentnim kvalitetom. Ovo će trajati 60 dana, na svakih 10 ću odlučivati i saopštavati šta ima novo. Postavili smo 10 ili 11 pozicija, toliko ljudi je zamenjeno... Đaja je tu, 26 godina na Terazijama, danas je Odeon... Ja mislim da sve ono, po čemu su Terazije bile dobre, imaćemo sada u Odeonu. On će napraviti svoj tim, ja se izvlačim iz menadžmenta Odeona, zbog svega što je u planu, i sve te stvari su vezane za afirmaciju na svetskom nivou... Ne samo PR-DC, nego i, IT, AI, i ostalo... Danas smo završili ''Odeon'', i još nekoliko stvari - rekao je Mitrović.

Na pitanje šta se to dešava na Pinku, i zašto su ljudi toliko uzrujani zbog svega što se dešava, Mitrović kaže da u narednom periodu od ove kompanije očekuje mnogo, te da je vreme da se pozabavi svima onima koji svoj posao nisu obavljali ''časno i savesno''.

- Ja bih to nazvao projekat koji ima ''Malo više pravde''. Ja sam saznao da ima ljudi koji ne dolaze na posao, ili dođu nekoliko puta nedeljno. Oni su na nekoj zavetrini, političkom kišobranu... To nije samo moja greška, već i od šefa sektora u kome se takav zaposleni nalazi. Stotinak raskida ugovora ćemo sigurno napraviti - rekao je Željko potom.

- Biće bolnih rezova, ali sve to u skladu sa očekivanjem nove najbolje szeone. Mislim da imamo stabilan plan za početak - rekao je Mitrović za kraj.

Autor: D.Bošković