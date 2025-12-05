AKTUELNO

BIVŠI DIREKTOR 'NOVE S' NA PINKU! Željko Mitrović: 'Nadam se da će ti ovde biti bolje!' EVO KOJU FUNKCIJU JE DOBIO (VIDEO)

Mitrović i Baki su se složili da će udruživanjem njihovih znanja, kada je u pitanju televizija - sigurno napraviti velike stvari.

Na pragu najuspešnije sezone ikada, vlasnik i direktor Pink Media Grupe Željko Mitrović, odlučio je da sprovede najznačanije unutrašnje reforme, pa je tako od danas rešio da predstavi brojna, nova imena koja će imati važne funkcije na TV Pink.

Naime, na čelu brojnih Mitrovićevih kompanija za rukovodioce su sada imenovani, između oslaog, nekadašnji direktor pozorišta na Terazijama, ali i bivši direktor televizije ''Nova S'', kao i vlasnik produkcijske kuće ''Top Manifest'' koja proizvodi emisiju Paparaco lov.

- Predrag Pavlović Baki, došao je direktno sa televizije ''Nova S'', i obavljaće istu funkciju direktora produkcije i operacija celog Pink sistema, svih televizija - rekao je Mitrović tokom potpisivanja ugovora.

- Nadam se da će ti ovde biti bolje - rekao je Mitrović Bakiju.

- Ja bih rekao da je drugačije. Znanje koje imamo Željko i ja, strast koju delimo prema produkciji, televiziji.... Iskreno očekujem da budemo prvi u ovom delu Evrope... Na tome ćemo da radimo u narednim godinama - rekao je Baki.

