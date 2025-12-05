STIŽE SNEG U SRBIJU! Evo gde će padati tokom večeri

Nastavlja se uticaj snažnog ciklona, koji se svoji centrom nalazi nad Grčkom. U sklopu njega nad Srbijom je oblačno, a očekuju se i padavine.

U toku večeri i noći padavinska zona premeštaće se od jugositoka ka severozapadu.

U većem delu Srbije padaće kiša, dok se na višim planinama očekuje sneg.



Sneg će padati uglavnom iznad 1500 metara nadmorske visine, tako da će padati uglavnom na planinama jugoistočne, južne i jugozapadne Srbije. U ovim predelima na planinama se očekuje da padne i do 10 cm snega.

Sneg će najviše zabeleti Kopaonik, Staru planinu, Goliju, Zlatar, Prokletije i Šar planinu, kao i druge više planine na jugu, jugozapadu i jugoistoku Srbije.

Sneg će u ovim predelima povremeno padati i tokom vikenda, ali se ne očekuju značajnije padavine.



Na planinama se uz padavine očekuje i maglovito vreme, uz veoma smanjenu vidljivost.

Sledeće sedmice znatno stabilnije i toplije, a otopliće i na planinama, uz naglo otapanje snežnog pokrivača i uz temperature znatno iznad proseka za ovo doba godine.

Autor: D.Bošković