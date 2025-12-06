Uslovi za vožnju dobri, ali je neophodan OPREZ: Svi putni pravci su prohodni i bez snega, moguća poledica i magla

JP "Putevi Srbije" je saopštilo, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.24 časa, da su svi putni pravci u Srbiji prohodni i da nema snega.

Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.

U napomeni za Zaječar, ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A-221 Knjaževac - Kalna (izrazito u u klisuri Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Magle ima na sledećim putnim pravcima:

I B-21 Divljaka - Ivanjica

I B-21 Ivanjica - Javor

I B-30 Buk - Radočelo

I B-30 Ivanjica - Buk

I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1

I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin

I B-37 Bor - Zaječar

II A-167 Kladovo - Korbovo - Milutinovac

II A-180 Vučkovica - Ivanjica

II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo

II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica

II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica

II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana

II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo

II A-218 Boljevac - Sokobanja

II B-396 Porečki most - Brza Palanka

II B-409 Kumanica - Gleđica

JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

