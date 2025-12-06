Uslovi za vožnju dobri, ali je neophodan OPREZ: Svi putni pravci su prohodni i bez snega, moguća poledica i magla

JP "Putevi Srbije" je saopštilo, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.24 časa, da su svi putni pravci u Srbiji prohodni i da nema snega.
Prilazi zimskim turističkim centrima su prohodni.
U napomeni za Zaječar, ukazuje se na sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, kojih najviše ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A-221 Knjaževac - Kalna (izrazito u u klisuri Korenatac).
Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.
Postoji i mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.
Magle ima na sledećim putnim pravcima:
I B-21 Divljaka - Ivanjica
I B-21 Ivanjica - Javor
I B-30 Buk - Radočelo
I B-30 Ivanjica - Buk
I B-34 Donji Milanovac - Porečki most - HE Đerdap 1
I B-35 granica RUM/SRB (brana HE Đerdap 1) - Kladovo - Negotin
I B-37 Bor - Zaječar
II A-167 Kladovo - Korbovo - Milutinovac
II A-180 Vučkovica - Ivanjica
II A-194 Prilike - Katići - Jasenovo
II A-197 Buk - Međurečje - Kumanica
II A-197 Gornji Dubac - Luke - Ivanjica
II A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga Poljana
II A-198 Odvraćenica - Preko Brdo
II A-218 Boljevac - Sokobanja
II B-396 Porečki most - Brza Palanka
II B-409 Kumanica - Gleđica
JP "Putevi Srbije" savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.
