IZGREBANE OČI SVETITELJA Simić: U prostorijama Opštine Zvečan oskrnavljene pravoslavne ikone (FOTO)

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić oglasio se na svom Instagram profilu povodom skrnavljenja pravoslavnih ikona u prostorijama Opštine Zvečan, koje su prethodno zauzele specijalne jedinice kosovske policije.

Kako navodi, gradonačelnik dr Dragiša Milović i odbornici, koji su juče ušli u zgradu opštine, zatekli su užasne prizore – otpad, devastirane kancelarije i uništena umetnička dela.

„Ono što je posebno zgrozilo sve naše predstavnike jesu oskrnavljene, na pod pobacane ikone, kojima su izgrebane oči oslikanih svetitelja. Zašto???“, napisao je Simić uz fotografije koje je objavio.

Prema njegovim rečima, prizori u prostorijama koje su koristili pripadnici specijalnih jedinica kosovske policije predstavljaju duboko poniženje i skrnavljenje svetinja.

