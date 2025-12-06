U ponedeljak počinje prijava za legalizaciju: Evo kako da ozakonite svoj objekat po zakonu 'Svoj na svome'!

Od ponedeljka, 8. decembra, počinje prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima – poznatog kao zakon „Svoj na svome“. Prijave će trajati do 5. februara.

Kako se prijavljuje?

Onlajn putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam – uz JMBG i ličnu kartu, preko portala eUprava ili u uslužnim centrima lokalne samouprave.

U 547 pošta širom Srbije i na još 150 lokacija do kraja godine, uz pomoć ovlašćenih službenika pošte.

Troškovi upisa

Za porodične kuće i stanove: od 100 do 1.000 evra, zavisno od veličine mesta i broja stanovnika.

U Beogradu: 100–1.000 evra.

U gradovima sa više od 100.000 stanovnika: 100–500 evra.

U mestima od 50.000 do 100.000 stanovnika: 100–300 evra.

U mestima sa manje od 50.000 stanovnika: fiksno 100 evra.

Za magacine i proizvodne pogone: objekti do 500 m² besplatno, a preko toga 10 evra po kvadratu.

Ko je oslobođen plaćanja?

Primaoci socijalne pomoći

Osobe sa invaliditetom

Borci

Samohrani roditelji

Porodice sa troje i više dece

Šta donosi zakon?

Evidentiranje i upis objekata u katastar nepokretnosti.

Mogućnost slobodnog raspolaganja imovinom – kupoprodaja, nasleđivanje, hipoteka, legalno priključenje na infrastrukturu.

Nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju – objekti bez dozvole biće upisani kao vlasništvo države.

Dokumentacija potrebna za prijavu:

Lična karta ili pasoš

Ugovor, ostavinsko rešenje ili presuda kao osnov sticanja

Broj katastarske parcele (dostupan na sajtu „Geosrbija“)

Podaci o objektu (vrsta, površina, spratnost)

Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci tačni

Prema podacima, u Srbiji postoji oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, a novi zakon treba da reši višedecenijski problem bespravne gradnje.

Autor: Dalibor Stankov