U ponedeljak počinje prijava za legalizaciju: Evo kako da ozakonite svoj objekat po zakonu 'Svoj na svome'!

Od ponedeljka, 8. decembra, počinje prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima – poznatog kao zakon „Svoj na svome“. Prijave će trajati do 5. februara.
Kako se prijavljuje?
Onlajn putem digitalne platforme Agencije za prostorno planiranje i urbanizam – uz JMBG i ličnu kartu, preko portala eUprava ili u uslužnim centrima lokalne samouprave.
U 547 pošta širom Srbije i na još 150 lokacija do kraja godine, uz pomoć ovlašćenih službenika pošte.
Troškovi upisa
Za porodične kuće i stanove: od 100 do 1.000 evra, zavisno od veličine mesta i broja stanovnika.
U Beogradu: 100–1.000 evra.
U gradovima sa više od 100.000 stanovnika: 100–500 evra.
U mestima od 50.000 do 100.000 stanovnika: 100–300 evra.
U mestima sa manje od 50.000 stanovnika: fiksno 100 evra.
Za magacine i proizvodne pogone: objekti do 500 m² besplatno, a preko toga 10 evra po kvadratu.
Ko je oslobođen plaćanja?
Primaoci socijalne pomoći
Osobe sa invaliditetom
Borci
Samohrani roditelji
Porodice sa troje i više dece
Šta donosi zakon?
Evidentiranje i upis objekata u katastar nepokretnosti.
Mogućnost slobodnog raspolaganja imovinom – kupoprodaja, nasleđivanje, hipoteka, legalno priključenje na infrastrukturu.
Nulta tolerancija na novu bespravnu gradnju – objekti bez dozvole biće upisani kao vlasništvo države.
Dokumentacija potrebna za prijavu:
Lična karta ili pasoš
Ugovor, ostavinsko rešenje ili presuda kao osnov sticanja
Broj katastarske parcele (dostupan na sajtu „Geosrbija“)
Podaci o objektu (vrsta, površina, spratnost)
Izjava pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da su podaci tačni
Prema podacima, u Srbiji postoji oko 4,8 miliona nelegalnih objekata, a novi zakon treba da reši višedecenijski problem bespravne gradnje.
Autor: Dalibor Stankov