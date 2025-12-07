PALE SE ALARMI! Delovi Srbije na udaru opasne pojave: Ovog datuma se vreme POTPUNO MENJA! Spremite se za debeli minus, a za Novu godinu...

U Srbiji će danas biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa slabim snegom, i s najnižom temperaturom od tri do šest, a najvišom od sedam do 10 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ).

Padaće i sneg

Prema vremenskoj prognozi koju je objavio RHMZ, na jugu i jugoistoku će danas biti uglavnom suvo dok će u brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije tokom većeg dela dana biti magle. Duvaće slab i promenljiv vetar, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni.

- Vreme će biti oblačno i hladno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotajno i sa slabim snegom. Na jugu i jugoistoku uglavnom suvo. U brdsko-planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije veći deo dana magla. Vetar slab, promenlјiv, u košavskom području ujutro i pre podne i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 6 stepeni Celzijusa, a najviša od 7 do 10 stepeni Celzijusa - naveli su iz RHMZ.

Vreme u Beogradu

U Beogradu će vreme danas biti oblačno i hladno, povremeno sa slabom kišom i temperaturom bez većeg kolebanja - od šest do osam stepeni. U glavnom gradu vetar će ujutro i pre podne biti umeren, jugoistočni, posle podne u slabljenju.

Popaljeni alarmi

RHMZ je takođe objavio i mapu sa meteoalarmima, a danas je u nekoliko delova Srbije na snazi žuti meteoalarm koji upozorava na maglu, dok u ostalim delovima Srbije nema meteoroloških upozorenja.

- Vreme može biti potencijalno opasno. Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike - saopštili su iz RHMZ.

Gde je upaljen žuti meteoalarm u Srbiji:

Zapadna Srbija

Jugozapadna Srbija

Kosovo i Metohija

Ristić: U nedelju zahlađenje i kiša

Ristić je takođe ranije rekao da će za vikend, u odnosu na prethodne dane, biti malo hladnije. Očekuje više oblaka, nisku oblačnost i maglu.

- U nedelju manji pad temperature i padavine u vidu kiše, a od ponedeljka se očekuje razvedravanje i postepeni rast temperature - kaže Ristić.

Vreme sledeće nedelje

Tokom naredne nedelje, sve do 14. decembra, RHMZ prognozira stabilizaciju vremena.

- Početkom sledeće sedmice razvedravanje u planinskim predelima, gde se smanjena vidljivost zadržava sve do ponedelјka posle podne i uveče. Istovremeno, magla i niska oblačnost postaće češća pojava po kotlinama i nizijama (naročito u večernjim, noćnim i jutarnjim satima), ali uz sunčane periode tokom dana - saopštio je RHMZ.

U ostalim krajevima Srbije biće toplije uz sunčane periode, a kratkotrajna, slaba kiša na severu se očekuje u toku noći između četvrtka i petka, a u petak tek ponegde i u ostalim krajevima.

Prognoza do kraja decembra

Iz RHMZ poručuju da se prema klimatskim izgledima za decembar 2025. godine, očekuje da temperatura vazduha bude iznad proseka i da padne prosečna količina padavina.

- U celoj Srbiji se očekuje decembar sa srednjom temperaturom vazduha do 2 stepena iznad višegodišnjeg proseka. Srednja decembarska temperatura imaće vrednosti od 3 do 5 stepeni u nižim krajevima, a na planinama od -2 do 1 stepen - objavio je ranije RHMZ.

Prognozira se srednja maksimalna temperatura vazduha za decembar od 5 do 8 u nižim predelima, u planinskim predelima od 1 do 4 stepena, a srednja minimalna temperatura vazduha u intervalu od -1 do 2 stepena, a na planinama od -4 do -2 stepeni.

Tokom decembra se prognozira količina padavina u granicama prosečnih vrednosti u većem delu Srbije, u nižim predelima u intervalu od 45 do 75 mm, a na planinama do 90 mm. Očekuje se u decembru od 12 do 15 dana sa padavinama u nižim predelima, a u brdsko-planinskim krajevima do 17 dana.

Hladni talas i sneg u novogodišnjoj noći

Što se tiče novogodišnje noći, prema grafikonu prognoze temperature vazduha i padavina za Beograd, 31. decembra minimalna temperatura će biti između 0 i 1 stepen, srednja dnevna između 3 i 4 stepena, a maksimalna dnevna između 6 i 7 stepeni.



Mesečni izgledi za Beograd u decembru

Pojedini meteorolozi, prema trenutnim prognozama, očekuju i sneg za Novu godinu!

- Oko 24. decembra osetićemo jak prodor hladnog vazduha iz Rusije i temperature će pasti na prave zimske. Jutarnje će biti između -7 i -2 stepena, maksimume od -2 do 3 stepena. Uz susnežicu i sneg očekujem formiranje snežnog pokrivača i ledene dane. Doček Nove godine biće praćen pahuljama, a do tada možemo uživati u "lažnom proleću" u prvoj dekadi i kasnoj jeseni tokom druge dekade decembra - rekao je Ristić.

Sezonska prognoza za decembar

Srednja minimalna temperatura biće iznad višegodišnjeg proseka, u proseku biti viša za 1 do 2 stepena

U Beogradu i široj okolini predviđa se vrednost decembarske srednje minimalne temperature vazduha oko 2 stepena

Srednja maksimalna temperatura biće za 1 do 2 stepena viša u odnosu na višegodišnji prosek

U Beogradu i široj okolini srednja maksimalna temperatura vazduha tokom decembra biće oko 8.2 stepeni

Mesečna suma padavina zadržavaće se u granicama višegodišnjeg proseka sa vrednostima u proseku do 5 mm nižim

U Beogradu i široj okolini decembarska suma padavina iznosiće oko 49 mm

Kakva će biti zima 2025/2026.

U periodu od 1. decembra do 28. februara, RHMZ, očekuje u klimatskim izgledima za predstojeću zimu:

Srednja sezonska temperatura vazduha iznad proseka, sa odstupanjem oko +1 stepen

Vrednosti srednje sezonske temperature vazduha od 1 do 4 u nižim predelima, a u planinskim predelima od 0ºС do -3 stepeni

Broj mraznih dana od 30 do 55, a na planinama od 60 do 75 dana

Mrazni i ledeni dani u Srbiji

Broj ledenih dana od 5 do 15, a na planinama od 25 do 40 dana

Sezonska količina padavina u domenu proseka, u intervalu od 110 mm do 160 mm u nižim predelima, a u brdovito-planinskim predelima od 170 mm do 220 mm

Broј dana sa padavinama većim od 0,1 mm tokom zimske sezone u nižim kraјevima u intervalu od 32 do 40, a na planinama do 50

Autor: S.M.