VOZITE OPREZNO! Moguća je pojava magle

Vozače očekuju uobičajene promenljive vremenske prilike, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Upozorio je da su u ovom periodu češće saobraćajne nezgode zbog nedostatka dnevne svetlosti, neprilagođene brzine, posebno u popodnevnim satima zbog pojačanog saobraćaja.

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na mostovima.

Na naplatnim stanicama i graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

Kamioni na prelazu Batrovci čekaju tri sata.

