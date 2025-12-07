SVAKI PRELAZAK PREKO PRUGE NOSI RIZIK: Pokrenuta kampanja 'Dobro pazi – voz nailazi'

Načelnik Uprave saobraćajne policije Slaviša Lakićević istakao je da je od početka godine na putnim prelazima zabeležena 61 saobraćajna nezgoda, u kojima je 5 ljudi poginulo, a 6 teško povređeno.

„Svaki prelazak preko pruge nosi rizik – iako mnogi veruju da je dovoljno samo malo pogledati. Statistika pokazuje suprotno: jedan trenutak nepažnje dovoljan je da ugrozi život“, upozorio je Lakićević.

Upravo zato je na železničkoj stanici Kovačevac u Mladenovcu pokrenuta kampanja „Dobro pazi – voz nailazi“, sa ciljem da se skrene pažnja na važnost poštovanja signalizacije na putnim prelazima.

Ove brojke jasno pokazuju da kampanja nije pokrenuta „pro forme“, već iz potrebe da se spreče tragedije.

Apel vozačima, biciklistima i pešacima:

Zaustavite se.

Pogledajte.

Poštujte signalizaciju.

Voz uvek ima prednost. Život uvek mora biti na prvom mestu.

Kampanju tokom decembra zajednički sprovode Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI), MUP, Agencija za bezbednost saobraćaja, JP „Putevi Srbije“ i Infrastruktura železnice Srbije.

Ova poruka objavljena je i na društvenim mrežama, kako bi stigla do što većeg broja građana.

Autor: Dalibor Stankov