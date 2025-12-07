OVDE će biti najviše snega: Evropski meteorolozi objavili detaljnu prognozu za zimu, jedna stvar iznenađuje

Najnovije dugoročne vremenske prognoze snežnih padavina iz evropskog meteorološkog centra “Severe Weather Europe” najavljuju blaži i siromašniji početak zimske sezone. Naime, Evropu očekuje neobična zima i veći deo kontinenta biće suočen sa deficitom snega tokom decembra, januara i februara.

Prvu polovinu decembra obeležiće i temperature iznad proseka, potiskujući zimske uslove, a modeli dalje ukazuju da će glavni problem biti nedostatak padavina, a ne samo blaže temperature.

Više snega na severu Evrope

"Uglavnom normalne do iznadprosečne temperature predviđaju se za Evropu za prvu polovinu decembra, podstaknute zapadnim do jugozapadnim strujanjima Ovo donosi blagi obrazac na kontinent, sa prekinutim ili potisnutim protokom hladnog vazduha daleko na sever", poručuju stručnjaci “Severe Weather Europe”.

Kako navode, u prognozi snežnih padavina za meteorološku zimsku sezonu, koja pokriva period decembar-januar-februar, posmatrajući sezonski prosek ECMWF-a, snežne padavine će biti ispod proseka na većem delu kontinenta, pri čemu su glavna područja sa snežnim padavinama pomerena na sever, ali se takođe vide neka centralna i zapadna područja sa manjim deficitom snega.

Međutim, u poređenju sa prognozama iz prethodnog meseca postoji izvesno poboljšanje. Sada se ipak prognozira više snega za centralne i zapadno-centralne delove i delove Velike Britanije i Irske, ali ne vidi se povećanje obilnih snežnih padavina kao rezultat stratosferskog zagrevanja.

Manje snega na višim nadmorskim visinama

Prognoza snežnih padavina za decembar prema ECMWF modelu pokazuje uglavnom negativne anomalije, osim na krajnjem severu. Meteorolozi su rekli da je iznenađujuće videti manje snega na većim nadmorskim visinama, što ukazuje više na problem sa niskim padavinama nego na tople temperature.

U januarskoj prognozi se ne vidi poboljšanje. Veći deo Evrope će, prema prognozama, imati manje snežnih padavina sredinom zime, ali se očekuje da će neka područja prema jugoistoku takođe dobiti više snega tokom ovog perioda, zajedno sa krajnjim severom.

Prognoza za februar pokazuje nešto manji deficit u poređenju sa podacima za januar. Iako oba meseca izgledaju veoma siromašno snegom, crvena boja ne znači da uopšte nema snega. Ona samo pokazuje da se očekuje manje snega nego obično.

Snežne padavine ispod proseka

Posmatrajući sezonski prosek UKMO za Evropu, vidi se prilično slaba prognoza snežnih padavina, slična onoj ECMWF-a. Sezona snežnih padavina ispod proseka prognozira se za veći deo kontinenta, osim za krajnji sever.

"Po našem iskustvu, UKMO je obično manje optimističan u pogledu snežnih padavina nego ECMWF, tako da je to očekivano. Najnovija analiza pokazuje mnogo bolje snežne padavine u poređenju sa podacima iz prethodnog meseca. Verovatno je da neko poboljšanje dolazi od trenutnog zagrevanja stratosfere. Veći deo kopna pokazuje više snežnih padavina u najnovijoj prognozi, a možda ćemo videti poboljšane snežne padavine nad južnim delom Velike Britanije – “Severe Weather Europe”.

Prognoza snežnih padavina za decembar pokazuje jače negativne anomalije, baš kao i ECMWF. Ovo slaganje u oba modela daje izvesnu težinu ovom scenariju, sa sporijim početkom sezone snežnih padavina. I dalje postoje neka južno-centralna i severna područja sa normalnim do iznadprosečnim ili normalnim snežnim padavinama.

Prognoza snežnih padavina za januar pokazuje izvesno poboljšanje u delovima centralne Evrope, čak i sa nekim područjima iznad proseka, i manjim deficitima u poređenju sa zapadnim delovima. Ovo sugeriše da će glavni problem ovog meseca verovatno biti nedostatak padavina, uz blaže temperature.

Prognoza za februar ponovo smanjuje potencijal za sneg u većem delu Evrope, osim na krajnjem severu. I dalje postoji blagi nedostatak snega u poređenju sa januarom, tako da je verovatno da će se raditi više o jednokratnim snežnim padavinama.

Autor: Marija Radić