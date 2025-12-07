AKTUELNO

Pronađena Magdalena: Nestala pre četiri dana iz kuće u Smederevu, a evo gde je sada

Devojčica Magdalena Đ. (16), koja je nestala pre četiri dana iz porodične kuće u centru Smedereva, pronađena je večeras.

Kako je Magdalenin otac Nikola potvrdio za Telegraf, devojčica se nalazi na putu kući.

Kako je ranije rekao njen samohrani otac, ona je izašla kroz prozor u sredu oko 15 sati, nakon čega joj se izgubio svaki trag, a telefon je ostavila kod kuće.

Četiri dana i noći otac je uporno tražio i dodao je da je nestanak prijavio MUP-u.

Prema njegovim rečima, Magdalena je imala običaj da nakratko nestane, ali se uvek vraćala kući.

HAPŠENJEM 'ŠKALJARACA' U BEOGRADU SPEČEN NOVI OBRAČUN KLANOVA?! Utvrđuje se zbog čega su glavni logističari boravili u Srbiji, i to ilegalno

