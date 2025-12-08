VAŽNO! Oglasila se Poreska uprava: Rok za obaveštenja o isplati lične zarade ističe OVOG datuma

Rok za podnošenje obaveštenja o opredeljenju za isplatu lične zarade, odnosno prestanku isplate zarade, za period od 1. januara 2026. godine za preduzetnike i preduzetnike poljoprivrednike ističe 15. decembra, objavila je danas Poreska uprava.

Obaveštenje se podnosi u elektronskom obliku, preko portala Poreske uprave ePorezi, navodi se u saopštenju i dodaje da se ono ne podnosi svake godine.

Nakon što se podnese obaveštenje, obveznik zadržava status obveznika koji je na isplati lične zarade, sve do podnošenja obaveštenja o prestanku isplate.

Iz Poreske uprave pojašnjavaju da lična zarada, shodno Zakonu o porezu na dohodak građana, predstavlja novčani iznos za koji preduzetnik i preduzetnik poljoprivrednik može da se odluči da isplaćuje sebi, i tada ličnu zaradu sa pripadajućim obavezama po osnovu iste, evidentira u svojim poslovnim knjigama kao svoje mesečno lično primanje.

Dodaju da oni koji počinje obavljanje delatnosti kao preduzetnici ili preduzetnici poljoprivrednici, obaveštenje o opredeljenju da obavljaju isplatu lične zarade podnose isključivo u momentu registracije organizaciji nadležnoj za vođenje registra privrednih subjekata, koja zahtev prosleđuje Poreskoj upravi.

Oni koji počinju obavljanje delatnosti, a ne registruje se kod organizacije koja vodi registar privrednih subjekata, obaveštenje o opredeljenju da obavljaju isplatu lične zarade podnose u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, u roku od pet dana od registracije u Poreskoj upravi, odnosno dana dodele PIB, a najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Autor: Iva Besarabić