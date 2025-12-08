Mere na granicama zbog novog sistema: Vozači u panici, obratite pažnju na posebno označene trake

Nova pravila za ulazak u većinu zemalja Evropske unije izazvala su velike gužve na granicama, a duža zadržavanja i kolone posebno se očekuju tokom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika.

Na svim prelazima prema Mađarskoj novi sistem funkcioniše već oko mesec dana, a duže čekanje je postalo neizbežno. Kako bi ubrzali proces, mađarski policajci organizuju vozila u posebne kolone u zavisnosti od toga koje pasoše putnici poseduju.

- Na obeleženim trakama, a kada je reč o autobusima, skeniranje se obavlja direktno u vozilu. Kolege ranije evidentiraju podatke, pa se kod kabine za pasošku kontrolu putnici ne zadržavaju dodatno - objašnjava Levente Bauko iz mađarske policije.

S druge strane, iz hrvatske granične policije poručuju da novi sistem nije doneo značajne promene na prelazima.

- Kako bi se smanjilo vreme čekanja i obezbedio bolji protok saobraćaja, granična policija primenjuje više mera: jasno označavanje traka za registraciju u EES-u, korišćenje mobilnih uređaja i prilagođavanje okolnostima na licu mesta. To omogućava bržu i efikasniju kontrolu - navode iz PU vukovarsko-sremske.

Prvu ozbiljniju proveru novi sistem je imao tokom Dana primirja, kada su mnogi putovali. Autobusi su na Horgošu čekali i do 12 sati, a na Batrovcima do šest, navode iz Jute. Povremeno je dolazilo i do tehničkih poteškoća.

- Imali smo situacije sa osobama u invalidskim kolicima ili putnicima sa posebnim potrebama, koji nisu mogli da se fotografišu jer kamera ne može da se spusti dovoljno nisko. Kod nekih ljudi sa zdravstvenim problemima, recimo artrozom, nije bilo moguće uzeti otiske prstiju - ističe Aleksandar Seničić iz JUTA.

Novi sistem automatski evidentira dužinu boravka, koja ne sme da pređe 90 dana u periodu od šest meseci. Najveći problem sada imaju vozači kamiona, koji traže da budu izuzeti iz sistema.

- Problem je u tome što su šengenske granice praktično došle kod nas. Ako vozač utovari robu u Novom Sadu, već istog dana ulazi u šengenski prostor i to mu se računa kao prvi od 90 dozvoljenih dana. Vozači su u panici, njih 10 do 15 hiljada, jer ne znaju šta će kada im istekne boravak. Poslodavci moraju da nađu zamenu, a vozača nema dovoljno. Cena prevoza će sigurno skočiti za 50 odsto - upozorava Dušan Nikolić iz Grupacije za drumski transport PKS.

Uvođenje novog sistema, između ostalog, ima za cilj da spreči ulazak ilegalnih migranata, zloupotrebe azila, rad na crno i trgovinu ljudima.

