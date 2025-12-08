Samopouzdanje: najveća laž koju sebi prodaješ svaki dan

Samopouzdanje nije stvar sa kojom se neko rodi ili bez koje neko ostane.

To je ideja — i često pogrešna.

Većina ljudi ne pati od stvarnog nedostatka sposobnosti, potencijala ili talenta.

Pati od misli koje ponavljaju dovoljno dugo da postanu „istina“.

Ta „istina“ obično počinje tiho:

· „Šta ako nisam dovoljno dobar/dobra?“

· „Šta ako pogrešim?“

· „Šta će drugi misliti?“

I onda — bez da se primeti — samopouzdanje ne nestane preko noći, već se polako predaje.Ne kritičaru spolja, već onom unutrašnjem.

Tri stvari pravi razliku — uvek:

· Način na koji se razgovara sa sobom: unutrašnji glas može da bude podrška ili najgori neprijatelj.

· Sitne akcije: svaki završen mali korak postaje dokaz koji menja sliku o sebi.

· Odnos prema grešci: neuspeh nije kraj — nego smernica gde treba dalje.

Podsećanje:

Samopouzdanje nije osećaj savršenosti, sigurnosti ili garancije uspeha.

To je mirna odluka:

„Iako ne znam sve — krenuću.“

„Iako postoji rizik — pokušaću.“

„Iako mogu da padnem — ustajem.“

Autor: S.M.